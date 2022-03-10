Энергоснабжение в Астраханской области полностью восстановлено

10 марта 2022, 11:51

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Во всех населенных пунктах Астраханской области восстановлено электроснабжение, нарушенное в результате непогоды.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 марта сильный ураган привел к обрывам линий электропередачи, из-за чего без света остались 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах Астраханской области. В тот же день астраханцы пожаловались на отсутствие тепла, света и воды после непогоды. 7 марта власти отчитались, что жителям Астрахани организован подвоз воды. В некоторых районах города нет света, а воду подвозят с нарушением графика, указали пользователи Instagram. 8 марта астраханские энергетики запросили помощь из других регионов для устранения последствий урагана. 9 марта было восстановлено электроснабжение в 88 населенных пунктах.

Специалисты "Россети Юг" сегодня утром подключили электроснабжение всем населенным пунктам Астраханской области, сообщил департамент по связям с общественностью энергокомпании.

В частности, восстановлено энергоснабжение в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Приволжском, Наримановском районах. Часть потребителей обеспечена электроэнергией по временным схемам и от резервных источников электроснабжения. В регионе продолжают работать 283 бригады в составе 1380 человек, задействованы 525 единиц техники, пишет со ссылкой на ПАО "Россети Юг" "Интерфакс".

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Астрахани скорость ветра составляет 7 метров в секунду, без осадков, температура воздуха +3 градуса. Ночью ожидается дождь со снегом при температуре +1, скорость ветра снизится до 5 м/с. 11 марта осадков не ожидается, температура составит +3 градуса, скорость ветра - также до 5 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.