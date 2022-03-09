Жители Астраханской области пятые сутки остаются без тепла и света

09 марта 2022, 09:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За сутки в Астраханской области электроснабжение восстановлено в 88 населенных пунктах, отчитались энергетики. Жители региона пожаловались в Instagram, что уже пятые сутки остаются без электричества, тепла и воды, и потребовали ускорить ремонтные работы.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 марта сильный ураган привел к обрывам линий электропередачи, из-за чего без света остались 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах Астраханской области. В тот же день астраханцы пожаловались на отсутствие тепла, света и воды после непогоды. 7 марта власти отчитались, что жителям Астрахани организован подвоз воды. В некоторых районах города нет света, а воду подвозят с нарушением графика, указали пользователи Instagram. 9 марта Астраханские энергетики запросили помощь из других регионов для устранения последствий урагана.

Энергетики продолжают устранять в в Астраханской области аварии на линиях электропередачи после урагана. Минувшей ночью работы велись в селах Карагали, Растопуловке, Осыпном Бугре, Килинчах, Бушме, Татарской Башмаковке, Тулугановке, сообищла компания "Россети-Юг". "Всего за минувшие сутки электроснабжение восстановлено в 88 населенных пунктах [Астраханской области]", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице компании в Instagram.

К 09.40 мск 9 марта эта запись на странице компании "Россети-Юг" в Instagram, на которую подписаны 5734 пользователей, набрала 200 отметок нравится и 11 комментариев. Большая часть их авторов пожаловалась на отсутствие электричества.

"В Трусово нет работ? Где машины, у нас нет света", – написал пользователь umrshatyan__.

"Даете на два часа и отключаете. Сделайте нормально, чтобы миллион раз не отключали. Посёлок Свободный", – указал пользователь elen_stein.

"В Яксатово по улице Кирова света так и нет", – подчеркнула gulnara.0611.

Публикацию о том, что энергетики продолжают в Астраханской области ремонт линий электропередачи после урагана, также разместил 8 марта на своей странице в Instagram губернатор региона Игорь Бабушкин. К 09.40 мск 9 марта эта запись на странице Бабушкина, на которую подписаны около 130 тысяч пользователей, набрала 1423 отметок "нравится" и 227 комментариев. Большая часть их авторов также выказала возмущение.

"Военный городок, СНТ "Тарник", сегодня пятый день пойдёт, холодный дом, вымерзаем, четверо детей. Сделайте что-нибудь", – потребовал пользователь sofemma03.

"Верхний Бузан. Пришлите уже бригаду чтобы линию осмотрели и включили фидер. Что за издевательство? Осмотрите уже линию и дайте свет. Пятые сутки без света и воды. Где телевидение? Почему по новостям нигде не проходит информация, что так все печально у нас? За все пять дней ни одной бригады в селе не видно. Где все?" – задался вопросами пользователь k.nata.a.

"В Трудфронте и на Мумре люди уже пятые сутки сидят без света, тепла и воды. Замерзают. Наш регион не был готов к такой стихии", – написала irina_firsova68.

"Уже пятый день сидим без света, холодно дома. Дети мёрзнут", – отметил пользователь magomedovaxx.

"Приволжский район, Башмаковка пятый день без света, воды и тепла. Где работают бригады? Почему ничего не говорите про Приволжский район?" – спросила nataliiamoska.

"ДСУ и поселок Ильинка без света и воды пятый день. Дети мёрзнут, воду с речки таскаем, а в какие-то районы и воду привозили, а здесь не люди?" – возмутилась viktoriiasergeevna897.

"Володарский район, село Цветное. Уже пятый день без электроэнергии, связи и воды. Пожалуйста, окажите содействие, работы вообще не ведутся", – пожаловалась anjuta003d.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани скорость ветра составляет 4 метра в секунду при облачной погоде, температура воздуха составляет +6 градусов. В ночь на 10 марта скорость ветра останется прежней, ожидается слабый дождь со снегом, температура воздуха понизится до +0 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.