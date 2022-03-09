Астраханские энергетики запросили помощь из других регионов для устранения последствий урагана

09 марта 2022, 01:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Астраханской области восстановлена подача электроэнергии 253 тысячам потребителей, однако работы еще не закончены, на помощь местным энергетикам прибывают их коллеги из других регионов. В некоторых образовательных учреждениях региона 9 марта отменены занятия, сообщил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 5 марта сильный ураган привел к обрывам линий электропередачи, из-за чего без света остались 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах Астраханской области. К 11.00 мск 6 марта без электроснабжения оставались 10 муниципальных образований, 79 населенных пунктов, 23697 домов, 99000 жителей, сообщили в МЧС. Астраханцы жаловались на отсутствие тепла, света и воды после урагана. 7 марта власти отчитались, что жителям Астрахани организован подвоз воды. В некоторых районах города все еще нет света, а воду подвозят с нарушением графика, указали пользователи Instagram. Урон, нанесенный ураганом системе энергоснабжения Астраханской области, стал рекордным, указали власти. Во многих районах уже четверо суток нет света, заявили пользователи соцсети и призвали объявить в регионе режим ЧС.

В Астраханской области специалисты МЧС и ПАО "Россети" за прошедшие несколько дней зафиксировали "беспрецедентное количество" аварий после шквалистого ветра, который достигал 32 метров секунду, сообщил 8 марта губернатор региона Игорь Бабушкин.

"На помощь нашим энергетикам продолжают прибывать их коллеги со всей европейской части страны. Сейчас работает 221 бригада, установлено 54 резервных источника электроснабжения мощностью 5,4 МВт. Сегодня ждём прибытия ещё 300 энергетиков и 40 РИСЭ. Дополнительные силы перенаправлены в Лиманский и Наримановский районы. Количество подключённых потребителей - 253 тысячи", - написал 8 марта на своей странице в Instagram Бабушкин.

9 марта в некоторых образовательных учреждениях Икрянинского и Камызякского районов будет отменён учебный процесс, сообщил он.

Нарушенное непогодой электроснабжение восстановлено в 45 населенных пунктах Астраханской области, сообщило 8 марта со ссылкой на пресс-службу губернатора области РИА "Волга". От шквалистого ветра, снега и дождя сильно пострадали Лиманский, Икрянинский, Камызякский, Володарский, Наримановский районы, а также Астрахань. Для ликвидации последствий стихии в области задействовано более 500 единиц техники. В Камызякском районе электроснабжение восстановлено в половине из 47 населенных пунктов.

"По Астрахани электроснабжение восстановлено практически полностью, отрабатывают единичные заявки", - процитировало сообщение пресс-службы агентство, отметив, что энергетики планируют закончить восстановительные работы уже 9 марта.

Всего в ликвидации последствий урагана задействовано 849 человек и более 500 единиц техники, в том числе 19 единиц техники и 62 человека личного состава МЧС, говорится в сообщении от 8 марта на сайте регионального управления министерства.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Астрахани в ночь на 9 марта скорость ветра составит 4 метра в секунду, прогнозируется облачная погода, температура воздуха будет до -3 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.