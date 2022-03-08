Махачкалинец осужден за призывы к свержению власти

08 марта 2022, 00:05

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Суд в Махачкале назначил местному жителю два года условно, признав его виновным в участии в религиозно-экстремистской организации, сообщило УФСБ по Дагестану.

Суд и следствие установили, что уроженец Махачкалы был членом ячейки запрещенной судом религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» в Дагестане, принимал участие в сборах ее адептов и призывал к свержению конституционного строя в России.

Движение "Ат Такфир валь-Хиджра" существует с 1971 года. Его лидером был агроном из Верхнего Египта Шукри Мустафа (1942-1978). Создатели движения пришли к мысли, что египетское общество уже не соответствует исламу, поэтому в 1973 году такфиристы ушли в малонаселенные предгорные районы Египта. В 1976 году численность группы (себя они называли Джамаат аль-муслимин — "община мусульман", считая остальных неверными) составляла несколько тысяч человек. В 1977 году члены движения взяли в заложники экс-министра по делам религий правительства Египта Мухаммада аз-Захаби. В 1977 году Шукри Мустафа был арестован, а в 1978 году казнен, информирует РИА "Новости". Деятельность международного религиозного объединения "Ат Такфир валь-Хиджра" ("Искупление и исход") запрещена на территории России решением Верховного суда Российской Федерации от 15 сентября 2010 года.

Ленинский рай суд Махачкалы признал его виновным в участие в религиозно-экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), привел сегодня сообщение пресс-службы УФСБ по республике РИА "Дагестан".

"Суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно с испытательным сроком один год", - сообщило ведомство.

Отметим, максимальное наказание по этой статье - шесть лет лишения свободы.

Приговор уже вступил в силу, говорится в сообщении.

Комментариями местного жителя или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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"Кавказский суд" также писал, что 6 марта пресс-служба регионального ФСБ сообщила о приговоре жителю Дагестана. Суд назначил ему два года условно, признав виновным в размещении в Instagram материалов экстремистской направленности.