06 марта 2022, 20:35

Житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд назначил два года условно жителю Дагестана, признав его виновным в размещении в Instagram материалов экстремистской направленности. 

Дело рассматривал Советский районный суд Махачкалы. По версии силовиков, материалы экстремистской направленности мужчина разместил в социальной сети в апреле 2021 года. Он был обвинен в совершении преступления по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности),

С учетом признания вины суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ РИА "Дагестан".

Согласно статье 280 УК РФ, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо Интернета грозит  наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в январе Кизилюртовский райсуд назначил две тысячи рублей штрафа местному жителю, признав его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики в соцсети.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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