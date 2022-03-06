Житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму

06 марта 2022, 20:35

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Суд назначил два года условно жителю Дагестана, признав его виновным в размещении в Instagram материалов экстремистской направленности.

Дело рассматривал Советский районный суд Махачкалы. По версии силовиков, материалы экстремистской направленности мужчина разместил в социальной сети в апреле 2021 года. Он был обвинен в совершении преступления по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности),

С учетом признания вины суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ РИА "Дагестан".

Согласно статье 280 УК РФ, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо Интернета грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в январе Кизилюртовский райсуд назначил две тысячи рублей штрафа местному жителю, признав его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики в соцсети.