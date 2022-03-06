06 марта 2022, 20:35
Житель Дагестана осужден за призывы к экстремизму
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Суд назначил два года условно жителю Дагестана, признав его виновным в размещении в Instagram материалов экстремистской направленности.
Дело рассматривал Советский районный суд Махачкалы. По версии силовиков, материалы экстремистской направленности мужчина разместил в социальной сети в апреле 2021 года. Он был обвинен в совершении преступления по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности),
С учетом признания вины суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно, сообщило сегодня со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ РИА "Дагестан".
Согласно статье 280 УК РФ, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо Интернета грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что в январе Кизилюртовский райсуд назначил две тысячи рублей штрафа местному жителю, признав его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики в соцсети.
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Автор: "Кавказский узел"