ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

05 марта 2022, 12:15

Число оставшихся без света жителей Астраханской области возросло до 112 тысяч

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сильный ураган привел к обрывам линий электропередачи из-за чего без света остались 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах Астраханской области, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 4 марта в Астраханской области из-за непогоды произошло отключение энергоснабжения, после чего без света остались около 60,8 тысячи человек.

Из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигала 29 метров в секунду, в Астраханской области произошли массовые отключения электроэнергии из-за обрывов линий электропередачи, сообщил сегодня губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Без электричества осталось 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона. Обесточено более 400 социально значимых объектов, часть из которых продолжает функционировать за счет резервных источников электроснабжения", – написал губернатор на своей странице в Instagram.

В восстановлении электроснабжения задействованы 147 аварийных бригад, 557 человек, 380 единиц спецтехники, добавил он.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани скорость ветра составляет 10 метров в секунду, идет дождь со снегом, температура воздуха составляет +3 градуса. В ночь на 6 марта скорость ветра возрастет до 12 метров в секунду, также прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха понизится до +1 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Главврач Ахтубинской больницы уволен после перерасхода кислорода в ковидном госпитале", "Ограничения по коронавирусу смягчены в Астраханской области", "Для пациентов владикавказской больницы доставили три тонны кислорода из Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 марта 2022, 11:48

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