Продлен арест Вадиму Чельдиеву

04 марта 2022, 00:12

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Ростовский областной суд продлил на три месяца арест оперному певцу Вадиму Чельдиеву, который обвиняется в организации массовых беспорядков во Владикавказе, сообщил его адвокат Андрей Сабинин.

Как писал "Кавказский узел", оперный певец Вадим Чельдиев находится под арестом с апреля 2020 года. В последний раз, 21 сентября 2021 года, суд продлил ему срок содержания под стражей сразу до 18 марта 2022 года. При этом ЕСПЧ коммуницировал жалобы Чельдиева и других обвиняемых, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова, о необоснованном содержании под стражей. 27 октября Чельдиев заявил суду об отсутствии мотива в деле об организации беспорядков. Но аналитики указали на риски сурового приговора Чельдиеву.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Ростовский облсуд продлил срок содержания под стражей Вадима Чельдиева на три месяца. Также срок ареста продлен и двум другим обвиняемым по делу о массовых беспорядках во Владикавказе - Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову, пишет со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина "Интерфакс".

Напомним, Чельдиев утверждал, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности. Чельдиев заявлял, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Он был также одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

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