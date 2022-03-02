Двоих жителей Нальчика освободили после пяти суток ареста

02 марта 2022, 19:46

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Сегодня вечером освобождены жители Нальчика Руслан Ольмезов и Диана Барагунова, задержанные 26 февраля по обвинению в совершении административного правонарушения. Причиной их привлечения к ответственности явилось участие в антивоенном пикете, заявили сами задержанные

Ольмезов и Барагунова были привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Нальчикским городским судом они были подвергнуты административному наказанию в виде ареста сроком на пять суток.

В протоколе об административном нарушении говорится, что молодые люди не подчинились законному требованию сотрудника полиции, вели себя вызывающе, выражались нецензурно.

Причиной их привлечения к ответственности явилось участие в антивоенном пикете, заявили корреспонденту "Кавказского узла" сами задержанные. После начала российской спецоперации на территории Украины молодые люди вышли в Нальчике с плакатами "За мир".

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".