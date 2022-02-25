Азербайджан настаивает за мирном урегулировании ситуации в Украине

25 февраля 2022, 00:55

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Сложившаяся в Украине ситуация должна быть урегулирована мирным и дипломатическим путем в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе уважения суверенитета государств, территориальной целостности, нерушимости границ, заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. Декларация о сотрудничестве обязывает Баку соблюдать интересы Москвы и создает риск осложнения отношений Азербайджана с Турцией как членом НАТО, указали политологи. Московская декларация серьезно ограничивает независимость Азербайджана, заявили оппозиционные политики. Два активиста провели акцию протеста перед посольством России в Азербайджане с призывом прекратить агрессию на Украине, от властей Азербайджана они потребовали разорвать договор союзничестве с Россией.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 24 февраля под польским председательством прошло специальное заседание Постоянного совета, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана в тот же день поздно вечером.

"Ситуация в Украине и вокруг нее вызывает серьезную озабоченность", - заявил на специальном совещании заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

"Было подчеркнуто, что сложившаяся ситуация должна быть урегулирована мирным и дипломатическим путем в соответствии с нормами и принципами международного права, в том числе уважения суверенитета государств, территориальной целостности, нерушимости границ, а также неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ", - далее говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В сложившейся ситуации необходим срочный диалог, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации", - приводятся в заявлении слова азербайджанского дипломата.