Участник антивоенной акции у посольства России задержан в Баку

24 февраля 2022, 18:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два активиста провели акцию протеста перед посольством России в Азербайджане с призывом прекратить агрессию на Украине, от властей Азербайджана они потребовали разорвать договор союзничестве с Россией. Активист Эльман Гулиев, который планировал передать текст заявления в посольство, задержан полицией.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии. В документе 43 пункта, в которых говорится в том числе об уважении суверенитета и территориальной целостности, центральной роли ООН в разрешении споров, безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, содействии нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Днем ранее Путин подписал документы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а сегодня объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. В регионах юга России сегодня прошли одиночные антивоенные пикеты, а в Грузии состоялась массовая акция оппозиции в поддержку Украины у посольства этой страны.

Декларация обязывает Баку соблюдать интересы Москвы и создает риск осложнения отношений Азербайджана с Турцией как членом НАТО, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. "Согласно документу, Россия и Азербайджан должны занимать одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам. Получается, что мы должны исходить из той же позиции, что Россия по Украине (Крым/Донбасс), Грузии, Сирии, Ливии, Ирану и другим проблемам. Фактически, Баку берет на себя обязательство учитывать интересы России в своей внешней политике", – подчеркнул политолог Шаин Джафарли.

Активист Эльман Гулиев и глава YouTube-канала "Бизим Монитор" (Наш Монитор) Орхан Бахышлы провели акцию протеста перед посольством РФ в Азербайджане, онлайн-трансляцию с которого вел Meydan.Tv. “Мы пришли сюда, чтобы выразить протест против агрессии России против Украины. Сегодня Россия осуществила военное вторжение на Украину, чтобы положить конец ее суверенитету. Но мы протестуем не только против России. Мы протестуем и против руководства Азербайджана, которое два дня назад подписало с Россией союзнический договор. Это решение не отражает волю азербайджанского государства. Азербайджан не может быть союзником государства, (нападающего на) другую страну", - сказал Гулиев.

Бахышлы заявил, что "Россия отвергла путь дипломатии и выбрала войну". Гулиев зачитал заявление участников акции, в котором спецоперации России была расценена как "акт войны и посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины". В заявлении было выдвинуто требование к России вывести войска из Украины и уважать ее территориальную целостность, а к Азербайджану - отказаться от союзнических отношений с Россией.

Сотрудники полиции не позволили участникам акции передать заявление в посольство, задержав Гулиева, у которого были тексты петиции.

В пресс-службе МВД Азербайджана получить комментарии в связи с задержанием Гулиева не удалось. Сотрудники ведомства ответили, что не владеют информацией.

Спецоперация России направлена на взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, однако возможность дальнейшего продвижения вглубь Украины полностью исключить нельзя, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".