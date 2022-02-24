Военный вертолет над Волгоградом. Фото novostivolgograda.ru

24 февраля 2022, 12:05

Жители Волгограда напуганы интенсивными ночными полетами самолетов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградцы рассказали, что слышали сегодня ночью гул самолетов в небе и были напуганы этим. Пресс-служба ЮВО объяснила массовые полеты на низких высотах учениями.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса. Также сегодня стало известно, что в Азовском море приостановлено судоходство.

Жительница Дзержинского района Волгограда Татьяна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проснулась сегодня ночью от гула самолетов. "Мне кажется, было часа 4 утра. Был сильный гул самолетов. Не такой, как обычно, когда летит самолет, - тогда его не слышно практически. А этот гул был долгий и настойчивый. Я очень испугалась, подумала, может, уже война у нас, а я все сплю. Но выйти на улицу не решилась. И вот утром узнала, что война началась", - сказала она.

Проживающий в Дзержинском районе Волгограда Алексей также сообщил, что проснулся от гула самолетов. "Проснулся посреди ночи, жена разбудила от звука винтового самолета. Вышли на балкон, но так ничего и не увидели", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Пресс-служба Южного военного округа объяснила ночные полеты на низких высотах учениями.

"Экипажи авиационного полка объединения ВВС и ПВО Южного военного округа отработали элементы полетов на сверхнизких высотах в рамках летно-тактического учения в Волгоградской области", - проинформировало ведомство на своем сайте.

В сообщении сказано, что "летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника". "Учение проводится для совершенствования летной натренированности экипажей бомбардировщиков и разведчиков авиации при совместном выполнении летных заданий. В учении задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационной части, а также специалисты тылового обеспечения и связи ЮВО", - заявило ЮВО.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Три самолета совершили посадку в Саратове после отмены полетов в Ростов-на-Дону", "Тысячи жителей Донбасса проголосовали на выборах в Ростовской области", "Уроженец Украины объявил голодовку в Волгограде с требованием отменить депортацию".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 февраля 2022, 14:13

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