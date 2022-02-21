Азербайджанская прокуратура объявила в розыск Кочаряна и Саргсяна

21 февраля 2022, 15:21

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Бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян объявлены в розыск военной прокуратурой Азербайджана в связи с действиями по "разжиганию национальной вражды" и провозглашению Нагорно-Карабахской Республики в 1991 году, сообщил сегодня представитель военной прокуратуры Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2019 года Специальная следственная служба Армении предъявила Сержу Саргсяну обвинение в присвоении. По материалам уголовного дела, зимой 2013 года Саргсян с группой других лиц организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). Саргсян счел свое преследование политическим заказом. В марте 2021 года суд отклонил ходатайство защиты о снятии ареста с имущества Саргсяна. Защита назвала дело сфабрикованным, а решение оставить и имущество под арестом - необоснованным. Роберт Кочарян обвинялся по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек, однако затем суд прекратил уголовное преследование бывшего президента по этому поводу. Роберт Кочарян также обвиняется в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки

Серж Саргсян - президент Армении в 2008-2018 годах, избранный премьер-министром республики 17 апреля 2018 года (ранее занимал эту должность в 2007-2008 годах), но сложивший полномочия через 6 дней на фоне массовых протестов против его избрания в стране. Роберт Кочарян - бывший президент Республики Армения (1998-2008) и Нагорного Карабаха (1994-1997).

Кочарян и Саргсян с февраля 1988 года "с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами, организовывали и проводили собрания в организациях и учреждениях Ханкенди (армянское название - Степанакерт), сообщил сегодня начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Эмиль Тагиев. "Заявляли, что Карабах принадлежит армянам и там должны жить только армяне, призывали к увольнению азербайджанцев с мест работы, насильственному выселению из города и Нагорного Карабаха, сжиганию их домов, называя себя представителями государственной власти", - привело его слова АПА.

По словам Тагиева, Кочарян и Саргсян также, в нарушение Конституции Азербайджанской Республики, 2 сентября 1991 года, объявили о создании Нагорно-Карабахской Республики и приняли незаконное решение о прекращении на этих территориях действия законов и Конституции Азербайджанской Республики, сообщило агентство.

За эти действия бывшие президенты "были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск", проинформировало сегодня агентство Trend.

Когда было возбуждено уголовное дело в отношении бывших президентов Армении и как давно они объявлены в розыск, представитель военной прокуратуры не уточнил.

Нагорный Карабах - непризнанная республика, спорные территории между Арменией и Азербайджаном, конфликт за обладание которыми не прекращается с февраля 1988 года, когда внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО приняла обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Нагорном Карабахе".