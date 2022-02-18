Предписание властей о вакцинации стало частью подготовки к выборам в Абхазии

18 февраля 2022, 06:53

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Для региона с небольшим населением в Абхазии слишком высокая смертность от коронавируса, и местных жителей возмущает, что власти не борются с этой проблемой. Поэтому в преддверии выборов в парламент чиновники заявили об обязательной вакцинации для учителей школ, но это предписание почти не исполняется, отметили местные аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря 2021 года жители Абхазии указали на недоступность вакцинирования для жителей сел. В тот же день Минздрав Абхазии сообщил, что темпы вакцинации населения от коронавируса крайне низкие, и в Абхазии сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация, в особенности в Ткуарчалском и Очамчырском районах.

Президент Абхазии Аслан Бжания 13 декабря 2021 года подписал указ, которым назначил выборы в парламент Абхазии на 12 марта. 21 января началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. По данным на 6 февраля зарегистрированы 115 инициативных групп и пять политических партий, своих кандидатов выдвинули четыре из пяти зарегистрированных партий. Выдвижение кандидатов в депутаты завершится 10 февраля

Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия ранее заявил, что все учителя должны вакцинироваться от коронавируса. Он сослался на рекомендации главного санитарного врача республики Людмилы Скорик. "Мы дадим две недели учителям", – заявил Габлия 26 января в интервью "Апсныпресс".

Учителей в Абхазии не в первый раз обязывают вакцинироваться, это делается периодически, отметила редактор газеты "Нужная газета" Изида Чаниа. "Это уже третий или четвертый раз, когда их обязывают. Есть такое легкое недовольство по поводу того, что обязывают вакцинироваться. Но за этим обязательством, как и за обязательным ношением масок, ничего не кроется", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, в Абхазии темпы вакцинации в целом удовлетворительные. "В целом люди у нас вакцинируются нормальными темпами. Эту обязательную меру я не думаю, что можно применить к учителям, особенно в районах, потому что там сильный кризис с учителями. Например, уйдет один учитель, и школа закроется. Да и в целом к этому призыву об обязательной вакцинации никто особо серьезно не относится. Было возмущение во время первого раза, когда президент выступил с призывом об обязательной вакцинации. Тогда люди возмущались, говорили, какое право вы имеете заставлять нас вакцинироваться. А сейчас никто даже не отреагировал на это", – подчеркнула Чаниа.

Борьба с пандемией сыграет свою роль в ходе избирательной кампании, добавила она. "Это очень важный вопрос в политической повестке. Возмущения начинаются, когда поступает очередное сообщение оперативного штаба и люди видят картину происходящего. Людей очень возмущает игнорирование властями этой проблемы. У нас очень большой показатель смертности для нашей страны. В селах люди не обращаются в медицинские учреждения, не лежат в больницах, они просто молча умирают, их молча хоронят и не включают в статистику. Сейчас около 620 летальных случаев. Это очень много для республики, с населением в 250 тысяч человек. Поэтому этот вопрос играет важную роль в ходе избирательной кампании", – подчеркнула Изида Чаниа.

Во время самого голосования будет задействована другая симптоматика, считает она. "У нас пойдут голосовать по знакомству. Республика маленькая, все друг друга знают. Кандидаты практически всех вытащат на выборы. Если сейчас люди говорят, что не стоит проводить выборы, поскольку эпидемия и так далее, то во время выборов они уже по знакомству пойдут на выборы и проголосуют. Такая вот странная вещь: мы из такого зрелого гражданского общества превращаемся в электорат в день голосования ", – сказала Чаниа.

Жители Абхазии не воспринимают всерьез заявление о принудительной вакцинации, считает активист Астамур Какалия. "В обществе особых нареканий по поводу принудительной вакцинации нет, по той простой причине, что нет принудительной вакцинации. Заявление о том, что будут увольняться учителя, не прошедшие вакцинацию, всего лишь заявление. Длительный отрицательный отбор на госслужбу по родственным и личным связям с начальством, постоянные перевороты и борьба за должности между чиновничьими группировками уже давным-давно сделали так, что наша госслужба не может исполнить ничего из провозглашенного президентом. За исключением расходования финансовых средств на их содержание. Так что даже обсуждать это не имеет смысла", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, тема борьбы против коронавируса поднимается в политических целях. "Борьбу с эпидемией ведут врачи и сами больные с домочадцами. Поддержка государства минимальна. У нас вопрос коронавируса в политике поднимается, на мой взгляд, в большей части в политических целях. И это повлияет на процесс выборов. Обычно у нас используется следующий не совсем законный трюк на выборах: ушлые люди, делающие выборы на участке, уже давно этим ремеслом заняты и умеют посписочно в день выборов осуществлять подвоз избирателей в пользу своего кандидата. Теперь у тех слабохарактерных, кто им опрометчиво дал слово голосовать именно за их кандидата, появится идеальная отговорка – у меня температура, вирус. Это значительно осложнит мутные технологии", – подчеркнул активист.

В Абхазии пока в связи с выборами в парламент ограничений по коронавирусу не введено, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава непризнанной республики. "На сегодняшний день отдельные ограничения в связи с выборами в парламент Абхазии не введены. В день выборов все избирательные участки будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Участки будут открыты с утра до вечера, и у граждан будет достаточно времени, чтобы прийти и проголосовать, не нарушая санитарно-эпидемиологических нормы. Во время агитационной работы и различных акции предвыборных штабов, все участники должны будут соблюдать введенные в стране карантинные меры", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В соответствии с новым распоряжением "О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19", подписанным президентом 25 января, разрешается функционирование учреждений культуры и объектов спорта, при условии строгого соблюдения утвержденных Минздравом санитарных норм. При этом продолжает действовать запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, напомнил он.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить информацию о числе прошедших вакцинацию учителей в Абхазии. Начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия, несмотря на неоднократное обещание предоставить эту информацию, в течение нескольких дней так ее и не предоставил.

Абхазская оппозиция потребовала ранее переноса выборов на более поздний срок и внесения изменений в Конституцию, предусматривающих переход к смешанной системе выборов. 21 декабря 2021 года оппозиционеры в Сухуме вышли на митинг. Они потребовали отставки президента Аслана Бжании, после чего была предпринята попытка штурма здания парламента. После переговоров с Бжанией протестующие решили отложить требования об отставке президента и разошлись. Требование о переносе парламентских выборов связано только с тем, чтобы не дать Бжании укрепить свою фигуру при помощи нового парламента, ранее указал политолог Антон Кривенюк.

Учительница начальных классов одной из школ Сухумского района на условиях анонимности рассказала, что не все ее коллеги вакцинированы, и это не мешает работать. "Нам сказали, что лучше вакцинироваться. Я лично получила вакцину. Но не все наши учителя вакцинированы. У каждого своя причина. Кто-то боится, кто-то не верит в существование вируса. Но пока никого не увольняли за это. На самом деле все понимают, что за это не уволят, просто надо улучшить показатель вакцинированных", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Преподаватель отметила, что переболела коронавирусом еще до получения вакцины.

Преподаватель математики средней школы города Гагра рассказала, что пока не вакцинирована, но планирует в ближайшее время сделать прививку. "Я пока наблюдала за ситуацией, хотела понять эффективность вакцин. В скором времени все же получу вакцину. Не хочется лишних проблем на работе. Кроме этого буду спокойна, что не заражу никого", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

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