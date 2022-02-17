Страница сайта о поэзии Prosodia. Фото https://prosodia.ru/catalog/zhurnal/

17 февраля 2022, 14:01

Медиаюрист оценила обоснованность преследования ростовского издания за мат

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Использование в СМИ нецензурных слов и образованных от них запрещено Роскомнадзором, запрет распространяется даже на цитирование произведений классиков.  При этом художественный смысл и литературная ценность использованных слов Роскомнадзором не учитываются, пояснила медиаюрист Светлана Кузеванова.

Как писал "Кавказский узел", Управление Роскомнадзора по Ростовской области составило административный протокол на издание о поэзии Prosodia из-за цитирования отрывка из письма писателя Ивана Тургенева, в котором писатель употребил слово, синонимичное слову "ублюдок" в значении "внебрачный ребенок". Материалы переданы в суд. Изданию грозят непосильные штрафы, заявил его главный редактор Владимир Козлов.

Роскомнадзор привлекает СМИ к ответственности за использование нецензурных слов, указанных в списке ведомства, отметила  медиаюрист Светлана Кузеванова. "Есть список Роскомнадзора, в котором отражены нецензурные слова и разъяснение, которое они дали несколько лет назад, когда был введен запрет на распространение нецензурных слов в СМИ.  В этом списке четыре слова, которые начинаются на буквы "е", "п", "х", "б" и Роскомнадзор указывает, что запрещены эти четыре слова и однокоренные, то есть слова, образованные от них. Помимо этого в этом разъяснении содержатся указания на то, как следует поступать с нецензурными словам, которые замаскированы, написаны на латинице или на других языках. И есть некое видение контролирующего органа того, как следует привлекать к ответственности. Обычно они специальной поисковой системой отыскивают однокоренные слова или сами эти запрещенные слова. На основании этого поиска они составляю акт и привлекают к ответственности СМИ за нецензурную брань", - рассказала она "Кавказскому узлу". 

По ее словам, художественный смысл и литературная ценность использованных слов не учитываются Роскомнадзором. "Нет никаких оговорок относительно художественной ценности текстов, в которых эти слова использованы,  дополнительных смыслов, наличия общественной значимости использования слова именно в этом контексте и так далее. Не важно, когда это было использовано, кем, как и почему. Использование этих слов просто запрещено. Поэтому даже если речь идет о переписке Тургенева и Герцена, которая, безусловно, имеет важную художественно-литературную значимость, то и это будет нарушением. Также не имеет значения то, что переписка ранее где-то уже была опубликована. Нельзя также цитировать", - указала Кузеванова.

Практика применения этого запрета распространяется на случаи, когда СМИ дают ссылку на некий контент, опубликованный на других ресурсах и по этой ссылке есть контент с матерными словами, отметила она. "То есть СМИ иногда несут ответственность также за контент, который размещен не на их ресурсе. Тем не менее, практика развивается именно таким способом", - пояснила медиаюрист.  

Примечание:

"Суд предписал заблокировать страницу на онлайн-ресурсе "Крестьянина", "Суд в Ростове-на-Дону утвердил штраф главреду районной газеты", "Житель Ростова-на-Дону пожаловался на преследование за активистскую деятельность".

Автор: Роман Кужев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 февраля 2022, 15:51

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