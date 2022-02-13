Дагестанский боксер проиграл бой за титул интернационального чемпиона

13 февраля 2022, 04:26

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Магомед Мадиев из Махачкалы единогласным решением судей проиграл британцу Феликсу Кэшу в матче за титул интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC), несмотря на то, что дважды отправил соперника в нокдаун.

Бой между боксером из Дагестана Магомедов Мадиевым и британцем Феликсом Кэшем за вакантный титул интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) состоялся сегодня, 13 февраля в Лондоне в рамках вечера бокса компании Matchroom Boxing.

Поединок между Мадиевым и Кэшем, которые выступают в категории до 72,6 кг, продлился десять раундов и завершился решением судей со счетом 95:92, 94:93 и 95:92. Мадиев дважды отправлял Кэша в нокдаун - во втором и десятом раундах. Кроме того, с британского боксера сняли очко в заключительном раунде за нарушение правил., пишет allboxing.ru.

Для Магомеда Мадиева данное поражение стало первым в карьере. Ранее он одержал 15 побед (четыре из них - нокаутом), два боя закончил вничью. Бой с Кэшем стал для него первым за пределами России, пишет "Коммерсант".

Мадиев ранее завоевывал титулы чемпиона России, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Евразийского боксерского парламента (EBP) и серебряный пояс интернационального чемпиона WBC, сообщает ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), одолев соотечественника, уроженца Чечни Умара Саламова.