12 февраля 2022, 12:30

Нальчанка обвинена в гибели ребенка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело жительницы Кабардино-Балкарии о причинении ребенку смерти по неосторожности передано в суд.

По версии следствия, 30 ноября 2021 года маленький ребенок забрался на подоконник в спальне квартиры, открыл створку пластикового окна, которое не было оснащено специальными блокираторами, и облокотился на москитную сетку. Крепления не выдержали, и он выпал с пятого этажа, в результате чего скончался. Мать ребенка на момент происшествия отлучилась по делам, оставив его без присмотра, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Женщина обвинена в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК России). Уголовное дело передано в суд, сказано в сообщении, опубликованном 11 февраля на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2021 года чиновники были заподозрены в халатности после гибели ребенка в Кабардино-Балкарии. Десятилетний ребенок погиб, забравшись в ветхое здание заброшенного общежития.

Примечание:

"Органы опеки заподозрены в халатности после гибели ребенка в Нальчике", "Ребенок госпитализирован после падения из окна школы в Нальчике", "Первоклассник выпал со второго этажа школы в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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