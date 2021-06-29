Чиновники заподозрены в халатности после гибели ребенка в Кабардино-Балкарии

29 июня 2021, 11:42

Должностные лица администрации селения Верхний Акбаш Терского района подозреваются в халатности после того, как ребенок погиб, забравшись в ветхое здание заброшенного общежития.

По версии следствия, 13 мая десятилетний ребенок в селении Верхний Акбаш зашел в ветхое двухэтажное здание заброшенного общежития, где не было входной двери. Он поднялся на второй этаж и перебрался на стоящее рядом дерево, откуда упал, получив травмы. В тот же день он скончался в больнице, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

"Здание общежития числится на балансе местной администрации селения и заключением межведомственной комиссии от 28 августа 2015 года признано аварийным и подлежащим сносу. Должностные лица местной администрации меры по сносу здания и ограничению доступа в него не приняли", - говорится в сообщении, опубликованном 28 июня на сайте ведомства.

В отношении чиновников администрации селения Верхний Акбаш Терского района возбуждено уголовное дело о халатности (ч.2 ст.293 УК России), сказано в сообщении Следкома.

Часть 2 статьи 293 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.