29 июня 2021, 11:42

Чиновники заподозрены в халатности после гибели ребенка в Кабардино-Балкарии

Должностные лица администрации селения Верхний Акбаш Терского района подозреваются в халатности после того, как ребенок погиб, забравшись в ветхое здание заброшенного общежития.

По версии следствия, 13 мая десятилетний ребенок в селении Верхний Акбаш зашел в ветхое двухэтажное здание заброшенного общежития, где не было входной двери. Он поднялся на второй этаж и перебрался на стоящее рядом дерево, откуда упал, получив травмы. В тот же день он скончался в больнице, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

"Здание общежития числится на балансе местной администрации селения и заключением межведомственной комиссии от 28 августа 2015 года признано аварийным и подлежащим сносу. Должностные лица местной администрации меры по сносу здания и ограничению доступа в него не приняли", - говорится в сообщении, опубликованном 28 июня на сайте ведомства.

В отношении чиновников администрации селения Верхний Акбаш Терского района возбуждено уголовное дело о халатности (ч.2 ст.293 УК России), сказано в сообщении Следкома.

Часть 2 статьи 293 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

         

Примечание:

"Следком заинтересовался нехваткой жилья для сирот в Кабардино-Балкарии", "Прохладненская учительница уволена после падения первоклассника из окна", "Жители Северного Кавказа раскритиковали медлительность властей после разрушительного урагана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 июня 2021, 10:33

29 июня 2021, 10:30

29 июня 2021, 09:43

29 июня 2021, 08:49

29 июня 2021, 07:59

  • Адвокаты Абхазии пожаловались на вмешательство силовиков в их деятельность

    Коллегия адвокатов Абхазии после своего собрания 29 июня обратилась к президенту Аслану Бжания в связи с вмешательством правоохранительных органов в адвокатскую деятельность. Поводом для обращения стало задержание на сутки адвоката Жанны Шенкао, которую отпустили только после дачи объяснения и изъятия ее личного телефона.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи