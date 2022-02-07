07 февраля 2022, 20:10

Информация о минировании торговых центров в Махачкале оказалась ложной

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики не нашли взрывоопасных предметов при проверке сообщений о минировании торговых центров в Махачкале, отчиталась полиция Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких торговых центров Махачкалы после сообщений о минировании.

Сотрудники полиции проверили информацию о минировании нескольких объектов в Махачкале, сообщило сегодня МВД Дагестана на своей странице в Instagram. "После поступления в дежурную часть МВД по РД тревожного сообщения, все силы ведомства были брошены на обследование указанных объектов, помещений и прилегающих территорий. В результате тщательного обследования, проведённого с привлечением всех необходимых сил и средств, подозрительные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении ведомства. 

К публикации приложено видео проверки торгового центра "Галактика". У здания торгового центра была припаркована машина полиции, силовики с собаками обследовали клумбы с туями у здания торгового центра, вход в здание, урны у банкоматов, общественные зоны, коридоры, лестницы,  следует из видеоролика. 

На 20.00 мск запись на странице ведомства в Instagram, куда подписаны 441 тысяча человек, набрала 23,1 тысячу просмотров и 51 комментарий. 

В феврале проводилась проверка сообщений о минировании  общественных мест и в других городах юга России. Так, 5 февраля из нескольких торгово-развлекательных комплексов Волгограда были эвакуированы посетители после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Информация о минировании не подтвердилась.

Примечание:

"Попытка похищения уроженки Дагестана в Москве возмутила пользователей Instagram", "Махачкалинцы пожаловались на отсутствие тепла и света в холодное время года", "Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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