Информация о минировании торговых центров в Махачкале оказалась ложной

07 февраля 2022, 20:10

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Силовики не нашли взрывоопасных предметов при проверке сообщений о минировании торговых центров в Махачкале, отчиталась полиция Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня эвакуировали посетителей и сотрудников нескольких торговых центров Махачкалы после сообщений о минировании.

Сотрудники полиции проверили информацию о минировании нескольких объектов в Махачкале, сообщило сегодня МВД Дагестана на своей странице в Instagram. "После поступления в дежурную часть МВД по РД тревожного сообщения, все силы ведомства были брошены на обследование указанных объектов, помещений и прилегающих территорий. В результате тщательного обследования, проведённого с привлечением всех необходимых сил и средств, подозрительные предметы не обнаружены", - говорится в сообщении ведомства.

К публикации приложено видео проверки торгового центра "Галактика". У здания торгового центра была припаркована машина полиции, силовики с собаками обследовали клумбы с туями у здания торгового центра, вход в здание, урны у банкоматов, общественные зоны, коридоры, лестницы, следует из видеоролика.

На 20.00 мск запись на странице ведомства в Instagram, куда подписаны 441 тысяча человек, набрала 23,1 тысячу просмотров и 51 комментарий.

В феврале проводилась проверка сообщений о минировании общественных мест и в других городах юга России. Так, 5 февраля из нескольких торгово-развлекательных комплексов Волгограда были эвакуированы посетители после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Информация о минировании не подтвердилась.