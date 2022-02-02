Защита сочла неправомерным приговор юристу Ильхаму Асланоглу

02 февраля 2022, 02:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ильхам Асланоглу неправомерно признан виновным в клевете, так как не выражал свою позицию и был лишь ведущим программы, в которой звучали обвинения, прокомментировал приговор адвокат. Асланоглу известен по выступлениям в интернете и из-за разоблачений по "Тертерскому делу" был исключен из коллегии адвокатов Азербайджана, сообщили правозащитник Намизад Сафаров и сын юриста Аслан Ильхамоглу.

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Асланоглу 28 января был приговорен к пяти месяцам ареста по обвинению в клевете. Активисты считают, что его преследуют за разоблачения преступлений, совершенных военными против своих сослуживцев в рамках "Тертерского дела".

В 2017 году в Баку по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий против подразделений Минобороны Азербайджана была арестована группа военных и гражданских лиц. Во время следствия несколько человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно были реабилитированы. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2021 году в заявлении указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из которых скончались. Генпрокурор Азербайджана, комментируя публикации в соцсетях по этой теме, назвал общественный резонанс "необоснованным шумом". Однако прокуратура признала пытки над обвиняемыми. 7 декабря 2021 года полиция пресекла акцию родных осужденных, которые требовали пересмотреть приговоры. Силовые ведомства Азербайджана 18 декабря 2021 года объявили о возобновлении уголовного производства по жалобам на пытки над азербайджанскими военными. Необходимо не только наказать высокопоставленных чиновников Минобороны, но и продолжить пересмотр приговоров по "Тертерскому делу", указали правозащитники.

Защита настаивает на пересмотре приговора Ильхаму Асланоглу

Юрист Ильхам Асланоглу был арестован по иску, поданному в порядке частного уголовного обвинения в клевете Тахиром Гулиевым, отцом военнослужащего Васифа Гулиева, погибшего в 44-дневной Карабахской войне осенью 2020 года, рассказал 1 февраля корреспонденту "Кавказского узла" адвокат арестованного Фархад Мамедов.

По словам адвоката, истец усмотрел оскорбления и клевету в адрес своего сына в программе, которая была показана на Youtube-канале "АзерФреедом ТВ" 12 октября 2021 года. Как отметил адвокат, в этой программе утверждалось о причастности Васифа Гулиева к гибели офицера от предполагаемых пыток во время расследования по "Тертерскому делу".

Однако, как пояснил адвокат, Асланоглу не выражал свою позицию, а был ведущим этой программы. "Он был ведущим программы и не высказывал личного мнения по Васифу Гулиеву, поэтому он не может нести ответственность за прозвучавшие в эфире утверждения. В суде он сказал, что не имел ничего личного против покойного Васифа Гулиева. Однако суд не принял доводы Ильхама Асланоглу и защиты и вынес обвинительный приговор. Мы подали апелляционную жалобу. Я ее представил 31 января. Мы настаиваем на пересмотре приговора и оправдании моего подзащитного", - сказал адвокат. Защита обжаловала приговор Ильхаму Асланоглу, рассмотрение апелляции состоится предположительно в первой декаде марта, отметил Фархад Мамедов.

В программе, о которой рассказал Фархад Мамедов, Васиф Гулиев упоминается дважды. В первый раз его фото представляется среди лиц, которые, как утверждается, причастны к пыткам над военными по "Тертерскому делу". Закадровый голос представляет Гулиева как преступника. Во втором случае ведущий программы Ильхам Асланоглу сообщает, что во время эфира ему поступила просьба, но не говорится от кого, озвучить информацию, что "Васиф Гулиев был устранен в бою (называется имя высокопоставленного офицера, - прим. "Кавказского узла") как живой свидетель". Также озвучивается информация, что человек, фотография которого показывается (фото Васифа Гулиева), был непосредственным участником преступления, и что "Васифа Гулиева [...] открыто устранили".

Далее в передаче глава канала Гурбан Мамедов говорит, что, возможно, Васиф Гулиев был принужден к совершению преступления. Гурбан Мамедов также отмечает, что не берется точно утверждать, действительно ли погиб Васиф Гулиев от вражеской пули или был устранен. В любом случае, как считает Мамедов, его родители должны потребовать расследования, почему сына вынудили участвовать в незаконных действиях против сослуживцев.

Частный обвинитель и его представитель оказались не доступны для комментариев.

Асланоглу обнародовал свидетельства жертв пыток по "Тертерскому делу"

Координатор Комитета против пыток и репрессий Намизад Сафаров считает, что Асланоглу стал известен широкой общественности выступлениями в интернете по "Тертерскому делу".

"Он встречался, собирал свидетельства лиц, ставших жертвами пыток, но избежавших в конечном итоге ареста. "Тертерское дело" стало достоянием гласности общественных активистов", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, Асланоглу выступал в программах как ведущий, а также как эксперт.

Ильхам Асланоглу представлял жертв пыток на разных Youtube-каналах. Так, 1 июля 2021 года на канале Kim Tv он представил капитана в отставке Намига Мустафаева. Тот рассказал, что был задержан в рамках "Тертерского дела". "От меня требовали признательных показаний, что я якобы работал на армян. Говорили: "Кто вел тебя к армянам?", "Кого ты вел к армянам?". Это был полнейший абсурд, потому что я служил не на передовой, а в Бардинском районе. Нас жестоко били, пытали током. Били по пяткам бейсбольной битой, голову топили в воде, под конец меня били тросом. Меня рвало кровью", - рассказал Мустафаев. По его словам, он не дал признательных показаний. В конечном итоге, по словам Мустафаева, его и еще нескольких военных "полуживыми" доставили в госпиталь и через два месяца освободили, вынудив написать рапорты об увольнении.

В другом видео на канале "АзерФреедом ТВ" Асланоглу утверждал, что в "госизмене" и "сотрудничестве с армянами" обвиняли не только военных, но и местных жителей. Он привел видеопоказания некоторых из них. Так, Васиф Агаев утверждал, что его били, надев на голову мешок, пускали ток в пах, в небо. Его отпустили через один месяц и 20 дней, в результате он подорвал здоровье. Нифталыев Зульфали рассказывал, как его поднимали и бросали на бетон, требуя признаться в работе на армян. Сафаров Орхан рассказал, что его били током по руке, вставляли в руку шомпола, щипали клещами. Джхангирзаде Вюсал утверждал, что у него выдергивали ногти на пальцах ног. Те, кто проводил и санкционировал такие акции - именно они являются врагами народа, а не их жертвы, отмечал в этом видеосюжете Асланоглу.

Он также публиковал интервью с членами семей замученных до смерти военных - в частности, интервью с матерью Эльчина Гулиева Валидой Ахмедовой и женой Руслана Оджагвердиева Раваной Оджагвердиевой. Обе женщины заявили, что продолжат борьбу за выявление и наказание виновных в смерти своих близких.

Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал 25 осужденных по "Тертерскому делу" жертвами преследования по политическим мотивам. Всемирная организация против пыток заявляла о случаях применения пыток и гибели задержанных в Азербайджане военнослужащих и гражданских лиц, проходящих по "Тертерскому делу".

Из-за разоблачений по "Тертерскому делу" Асланоглу был исключен из коллегии адвокатов Азербайджана

Сын активиста Аслан Ильхамоглу сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его отцу 56 лет, их семья проживает в Евлахском районе Азербайджана в 300 километрах западнее Баку. По словам молодого человека, в семье пять человек - родители, он и две его сестры. Все трое детей уже окончили вузы.

Ильхам Асланоглу, по словам его сына, имеет высшее юридическое образование, в прошлом работал криминалистом, в последние семь-восемь лет занимался адвокатской и правозащитной деятельностью. При этом он не состоял в каких-либо организациях, а вел правозащитную работу индивидуально, кроме того, в частном порядке давал гражданам юридические консультации.

Аслан Ильхамоглу отметил, что в последние годы его отец сотрудничал с Youtube-каналом "АзерФреедом ТВ" и вел там передачи, посвященные вскрытию правды о "Тертерском деле". Из-за разоблачений по "Тертерскому делу" его отца исключили из коллегии адвокатов, сообщил Аслан Ильхамоглу.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана воздержались от комментариев по делу Ильхама Асланоглу, сославшись на продолжение следствия.

Ранее, 20 января, генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил о недопустимости использования "Тертерского дела" в "политических целях". "Еще раз хочу сказать в связи с "Тертерским делом" - никто не может использовать его в политических целях, это недопустимо, строго запрещено законом. Тертерские события имели место быть, расследование по этому делу возобновлено. Мы продолжаем работу по полному раскрытию правды, восстановлению справедливости и привлечению виновных лиц к ответственности, используя для этого все возможности, предусмотренные законом. Профессионалы знают, что расследование не может быть проведено так быстро. Все обстоятельства, все факты должны быть очень тщательно проверены, сопоставлены с другими доказательствами. К сожалению, некоторые люди пытаются использовать эту тему. Азербайджанская общественность будет проинформирована о ходе расследования", - процитировало Алиева агентство АПА.

Ранее директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов указал на резонансность "Тертерского дела". "Оно стало настолько резонансным из-за изуверских пыток, что даже депутаты ПАСЕ потребовали проведения расследования этих преступлений. В апреле 2016 года азербайджанская армия заняла ряд выгодных позиций в Карабахе. Однако ряд высот не были удержаны, а некоторые боевые задания вовсе не были выполнены. Очевидно, чтобы скрыть собственные ошибки, ответственные высокопоставленные военные занялись поиском "врагов", чтобы списать на них неудачи. Через год после военных событий они устроили "охоту на ведьм". Эти аресты военных можно сравнить со сталинскими репрессиями в советской армии. Теперь силовые ведомства обязаны установить истину и наказать виновных. Должны быть наказаны и те должностные лица, которые не предотвратили произвол, не вели объективное следствие", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гусейнов.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". "Кавказский узел" также опубликовал справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".