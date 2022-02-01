Сель сошел на жилые дома в Туапсе. Фото instagram.com/tuapse_info Источник: интернет-портал Кубань 24 https://kuban24.tv/item/v-tuapse-na-zhilye-doma-soshel-sel

01 февраля 2022, 09:13

Сель сошел на жилые дома в Туапсе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горная масса обвалилась в Туапсе и перекрыла ручей, после чего сель подтопил несколько жилых домов. По данным спасателей, пострадавших нет.

Грязевая масса затопила дома жителей в районе переулка Калараша.

По их словам, из-за отвала грунта на участке земли, расположенном на горе, произошло обводнение, сошедший грунт перекрыл ручей, после чего стало затапливать расположенные ниже жилые дома, информировала вечером 31 января "Кубань 24".

Жители, дома которых пострадали от селя, временно разместились у родственников, по данным краевого управления МЧС, пострадавших нет, передали вечером 31 января "Кубанские новости".

"Кавказский узел" также писал, что 15 января в Сочи было ограничено движение на дороге после того, как на нее сошел сель.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе умеренный дождь при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра – 8 метров в секунду. В ночь на 2 февраля также прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха понизится до +6 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"В Сочи на федеральной автодороге сошел сель", "Сель в Сочи затопил канализационную станцию и дорогу", "Трасса Джубга-Сочи перекрыта из-за селя".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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