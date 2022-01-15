15 января 2022, 18:58

Движение на трассе в Сочи ограничено после схода селя

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Часть горного грунта обрушилась на федеральную трассу Джубга - Сочи после обильных дождей и мокрого снега. Движение по этой дороге ограничено. В связи с непогодой жители ряда населенных пунктов пока остаются без света.

Как писал "Кавказский узел", оперативные службы в Сочи перешли на усиленный режим работы, они расчищают дороги от снега и восстанавливают нарушенное электроснабжение, сообщил сегодня мэр города.

Обильные дожди и мокрый снег спровоцировали обрушение части горного грунта на федеральную трассу Джубга - Сочи. Сель сошел на 138 километре трассы А-147. На дорожное полотно упали тонны грунта и деревья. Автомобильное движение на этом участке ограничено, пишет со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи "Интерфакс".

Мэрия также сообщила, что в связи с обильным снегопадом повреждены линии электропередачи, и жители удаленных населенных пунктов предгорных районов Сочи остались без света. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением - в ряде населенных пунктов Лазаревского района. 20% поврежденных энергообъектов восстановлено, сообщается на сайте мэрии.

"Продолжается восстановление поврежденных непогодой воздушных линий электропередачи в Адлерском и Лазаревском районах - частичные нарушения зафиксированы у потребителей горных сел, таких как Верхний Юрт, Верхнениколевское, Вардане, Якорная Щель, Солохаул. [...] Энергетики планируют запитать всех потребителей до конца суток 15 января. Круглосуточное дежурство несут 267 энергетиков, задействовано 160 единиц спецтехники", - сказано в сообщении.

Примечание:

"Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов", "Число оставшихся без света жителей Ставрополья достигло 35 тысяч", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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