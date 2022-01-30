Вход в здание Народного собрания Республики Абхазия. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла".

30 января 2022, 02:43

92 инициативные группы и пять партий зарегистрированы на выборах в Абхазии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До 92 выросло число инициативных групп граждан, выдвинувших кандидатов в депутаты парламента Абхазии, а количество партий - до пяти.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания 13 декабря 2021 года подписал указ, которым назначил выборы в парламент Абхазии на 12 марта. 21 января началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. По данным на 23 января инициативные группы выдвинули 21 кандидатуру в парламент Абхазии, об участии в выборах заявили "Партия экономического развития Абхазии" и "Народный фронт за справедливость и развитие".

По данным на 29 января Центризбирком Абхазии зарегистрирован 92 инициативные группы граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий. В округе №7 намерены выдвигаться шесть кандидатов, в округах №№4, 6 и 20 - по пять, в округах №№3, 15 и 34 - по четыре кандидата в депутаты парламента, пишет "Апсныпресс".

Зарегистрировано пять партий - Партия экономического развития Абхазии, "Народный фронт за справедливость и развитие", "Амцахара", Народная партия Абхазии и "Апсны".

Борьба на выборах в парламент Абхазии будет жесткой из-за разногласий между оппозицией и властями по вопросам об энергетике, недвижимости и из-за споров о необходимости закона об НКО. Однако активность избирателей ожидается низкой, отметили ранее аналитики. Абхазская оппозиция потребовала ранее переноса выборов на более поздний срок и внесения изменений в Конституцию, предусматривающих переход к смешанной системе выборов. 21 декабря 2021 года оппозиционеры в Сухуме вышли на митинг. Они потребовали отставки президента Аслана Бжании, после чего была предпринята попытка штурма здания парламента. После переговоров с Бжанией протестующие решили отложить требования об отставке президента и разошлись. Требование о переносе парламентских выборов связано только с тем, чтобы не дать Бжании укрепить свою фигуру при помощи нового парламента, ранее указал политолог Антон Кривенюк.

Примечание:

"Активисты указали на просчеты в политике Аслана Бжании", "Жители Абхазии указали на недоступность вакцинирования для жителей сел", "Назначена дата выборов в парламент Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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