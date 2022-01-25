Экоактивисты сочли половинчатым запрет строек в Кавказском заповеднике

25 января 2022, 18:37

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Решение правительства запретить строительство в Фишт-Оштенском горном массиве в Адыгее позволит сохранить уникальный природный комплекс, указал Алий Хатков. Сооружение горнолыжных трасс планируется рядом с заповедной территорией, поэтому ущерб ей все равно будет нанесен, возразили Дмитрий Шевченко и Михаил Крейндлин.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года власти Адыгеи подписали соглашение о строительстве горного экокурорта на территории Лагонакского нагорья. Соглашение подписано на фоне решения Минприроды исключить из состава Лагонакского биосферного полигона наиболее ценные территории, где будет запрещено строительство. Руководство Адыгеи не идет на диалог с противниками строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья, а российские власти не дали ответа на письмо 124 ученых об угрозе для уникального природного объекта, констатировали в июле 2021 года экоактивисты.

После того, как правительство России разрешило капитальное строительство на биосферных полигонах, возникла угроза уничтожения уникальной растительности и ландшафтов на плато Лаго-Наки, заявили в апреле 2021 года экологи. По их мнению, в Адыгее много других подходящих для строительства горнолыжных курортов мест.

Фишт-Оштенский горный массив исключен из границ Лагонакского биосферного полигона, сообщило 15 января правительство России. "На территории Фишт-Оштенского горного массива будет запрещена любая застройка, в том числе строительство горнолыжных курортов и других объектов туристической инфраструктуры, потенциально возможных в границах полигона. Решение поможет сохранить уникальный природный комплекс, который не имеет аналогов в России. На его территории зарегистрированы редкие виды растений и животных, многие из которых внесены в Красную книгу", - говорится в публикации на сайте правительства.

Исключение Фишт-Оштенского горного массива из состава Лагонакского биосферного полигона положительно оценил заслуженный работник туризма Адыгеи Алий Хатков. "Так как полигон подразумевает какую-то ограниченную хозяйственную деятельность, то сейчас на территории массива она не будет осуществляться", - пояснил он.

По словам Хаткова, статус биосферного полигона в составе Кавказского биосферного заповедника долгое время был "не очень понятен". "Наверное, включение Фишт-Оштенского массив также создавало предпосылки к хозяйственной деятельности, но отныне природоохранная степень этого участка повысилась", - отметил он.

Возведение туристических объектов, горнолыжной трассы на части плато Лаго-Наки эксперт также оценил позитивно, пояснив, что оно не повлияет на Фишт-Оштенский массив. "Горный массив и плато – это не одно и то же, это разные географические объекты. Плато Лаго-Наки – ровна столообразная территория, которая находится в долине реки Курджипс. А горный массив Фишт-Оштенский находится на некотором удалении к западу. У общественности вызывало беспокойство именно включение горного массива в полигон. А теперь в этом резервате, где горы, ледники, откуда берут начало реки, карсты, хозяйственной деятельности не будет вестись", - пояснил Хатков.

По его словам, обустройство будущего курорта предполагается теперь только на части плато Лаго-Наки. "Хотя это часть Кавказского биосферного заповедника, но там частично был разрешён выпас скота. И раньше уже пролегали туристические маршруты, например, через горы на море. А экокурорт, по всей видимости, создадут только на наиболее приподнятой по высоте юго-восточной части плато Лаго-Наки. Она выше субальпийской зоны, там наименее скудный растительный покров, фактически одни камни. Поэтому ущерб природному объекту будет минимизирован", - предположил Хатков.

Объекты размещения туристов окажутся вне границ заповедника, подчеркнул Алий Хатков. "Отели, гостиницы и прочее на плато Лаго-Наки не предусматриваются. Туристов будут доставлять посредством воздушно-дистанционных коммуникаций, по канатной дороге для катания со стороны входа в заповедник, и затем они будут возвращаться за пределы заповедника. Объекты инфраструктуры для размещения туристов будут построены за границами заповедника, рядом с дорогами, шоссе, которые проходят здесь. По крайней мере, это следует из официальных документов. Поэтому я оптимистично смотрю на этот курорт", - резюмировал Хатков.

Вывод Фишт-Оштенского массива за пределы полигона - своеобразный манёвр правительства, чтобы продвинуть далее проект строительства курорта, предположил заместитель координатора "Эковахты" Дмитрий Шевченко.

"Сам полигон был создан на землях Адыгеи, включенных в начале 1990-х годов в Кавказский заповедник. Там был режим ограниченной хозяйственной деятельности. Можно было заниматься умеренным выпасом скота без особого ущерба травяному покрову, а также пешим туризмом. Допускались лишь эти виды деятельности. Но это касалось именно плато Лаго-Наки. Фишт-Оштенский массив по какой-то непонятной причине включили в прошлом году в полигон в рамках постановления правительства РФ об уточнении границ биосферного полигона. Фишт-Оштенский горный массив менее года был в составе полигона, он в целом не подходил для туристической деятельности", - сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на склонах массива "ничего невозможно строить". "Во-первых, нет условий для катания, для пролегания горнолыжных трасс. Во-вторых, это карстовый массив, и строительство сопряжено с весьма серьёзными сложностями. И сейчас, после негативной реакции общественности, скорректировали постановление и исключили горный массив. Сначал создали проблему, затем сами же решили. Такой манёвр для усыпления общественности", - высказал мнение Дмитрий Шевченко.

Эколог полагает, что проблема горнолыжного курорта этим не решена и даже обостряется. "Потому что ранее гипотетически обсуждали сооружение горнолыжной трассы, а теперь есть конкретный проект, против которого не возражает Москва. Они говорят, что будут только горнолыжные трассы. "Внешэкономбанк" готов давать огромные деньги НАО "Красная поляна", которая это хочет возвести. Хотя НАО до сих пор должна за кредиты в период подготовки к Олимпиаде 30 миллиардов рублей. Но ей повторно дают кредит ещё на один авантюрный проект, вредоносный в экологическом и экономическом смыслах", - отметил Шевченко.

Стройка нарушит неприкосновенность заповедной территории, убежден Дмитрий Шевченко. "Что такое трасса? Это не только опоры для канатной дороги. Нужны объекты для обслуживания трассы. Для каждой горнолыжной трассы обязательно вдоль неё строится дорога. Для того, чтобы можно было подъехать, обслужить опоры или эвакуировать людей из кабинки канатки, если что-то произошло. Это всё по технологии положено. Для всего этого потребуется подвести электричество. Кроме того, нужно будет «снежение» трасс проводить, потому что почти нигде не катаются только на естественно выпавшем снеге. А для снежения нужны гидротехнические водоёмы. Ну и так далее, потому что трасса - это целая система новых сооружений", - пояснил эколог.

Вывод Фишт-Оштенского массива из состава полигона – решение правильное, но оно не решит проблем, связанных с планами использования Лагонакского биосферного полигона, считает эксперт по особо охраняемым природным территориям "Гринпис" Михаил Крейндлин.

"Лагонакское плато с образования Кавказского заповедника в 1924 году было в его составе, в 1951 году его вырезали из заповедника, и он использовался главным образом как пастбище. В 1992 году Лагонакское плато включили вновь в заповедник, но в качестве биосферного полигона. Потому что там много участков, где продолжался выпас скота, которые не получалось сразу ликвидировать. То есть это был заповедник с возможностью ограниченной хозяйственной деятельности. В настоящее время выпаса скота практически нет в Лаго-Наки. Есть только ограниченная туристическая деятельность, в основном пешие походы", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Идея строительства горнолыжного курорта не нова, добавил эксперт. "Ещё в 2010-х годах этим пыталась заниматься компания "Курорты Северного Кавказа". Тогда же в РФ был принят закон, который позволяет на территории биосферных полигонов строить различные спортивные и туристические объекты с соответствующей инфраструктурой. Было даже постановление с перечнем таких объектов конкретно в Лаго-Наки. Но не были выделены границы точные... А сейчас идею курорта стало двигать НАО "Красная поляна"... Видимо, они получили поддержку на высоком уровне", - поделился мнением Михаил Крейндлин.

По его словам, в марте 2020 года распоряжением правительства была определена площадь Лагонакского полигона и она была больше, чем площадь, выделенная в 1992 году. "В том числе включили Фишт-Оштенский массив, который никогда не входил ранее в состав полигона. Это один из самых ценных участков заповедника для сохранения флоры и фауны. "Гринпис" сразу требовал исключения, и в результате министерство прислушалось к экологам", - сказал Крейндлин.

Однако согласно положению о Кавказском биосферном заповеднике, Фишт-Оштенский массив входит в полигон, добавил эколог. "Поэтому надо будет менять эту часть положения. Помимо этого, оказалось, что восточный склон Фишт-Оштенского массива вообще вне заповедника, и там можно заниматься любой деятельностью, хотя в списке ЮНЕСКО как объект культурного наследия эта территория входит полностью", - сказал он.

Заверения, что объекты размещения туристов будут вне заповедника, не соответствуют планам, предположил Михаил Крейндлин. "Строительство горнолыжного курорта предусматривает не только сооружение трасс и подъемников, с чем ещё можно было бы согласиться. Но намечается возведение объектов капитального строительства – гостиниц, гидротехнических сооружений и так далее. Планируется строительство нижней горной деревни, фактически гостиницы на территории полигона А это не соответсвует статусу заповедника", - отметил эколог.