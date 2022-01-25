Врачи назвали "омикрон" угрозой системе здравоохранения Армении

25 января 2022, 10:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Темпы распространения коронавируса в Армении свидетельствуют о начале новой волны COVID-19, заявил Минздрав страны. Власти должны срочно принять ряд мер, в том числе увеличить число коек в госпиталях, иначе в результате очередной волны COVID-19 система здравоохранения может столкнуться с кризисом, заявили армянские врачи.

Как сообщал "Кавказский узел", с 1 октября 2021 в Армении действует правило, согласно которому работники обязаны каждые 14 дней предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус. С 1 января при посещении объектов общественного питания или объектов культуры нужно будет иметь при себе либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. 8 января в Армении были зафиксированы первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". С 22 января в Армении начали действовать штрафы за нарушение новых антиковидных мер.

По данным Минздрава Армении, к 24 января сделано 1 825 382 вакцинаций, из которых 999 891 – первой дозой, еще 819 841 прошли полную вакцинацию. Ревакцинацию против коронавирусной инфекции сделали 5650 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Армении ожидается рост заболеваемости COVID-19. Среди новых случаев заражения высокий показатель заражения омикрон-штаммом, который более заразен, заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян. "Новый штамм коронавируса очень быстро распространяется, и, учитывая коэффициент репродукции вируса, полагаем, что тенденция роста сохранится", – сказала на пресс-конференции министр, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Она также указала на эффективность вакцины против нового штамма. "Болезнь у тех, кто прошел вакцинацию, протекает относительно легко", – отметила Аванесян.

Армению накрыла пятая волна эпидемии COVID-19. Эта волна отличается тем, что доминировать будет омикрон-штамм, считает старший преподаватель кафедры общественного здоровья Ереванского государственного медицинского университета Давид Мелик-Нубарян. "Особенностью новой волны станет большое число заражений, чем во время предыдущих волн. С точки зрения тяжести болезни, есть определенные сведения, что протекает легче. Еще одно отличие – 30% общества имеет иммунизацию, хоть и искусственную за счет вакцинации. У 70% из них после вакцинации не истекли еще три месяца, а у абсолютного большинства нет показаний для ревакцинации. Это также создаст дополнительную защиту от тяжелого протекания болезни", – сказал Мелик-Нубарян корерспонденту "Кавказскому узла".

По сведениям, полученным из Англии, Шотландии и Канады, число госпитализаций уменьшилось вдвое, а длительность болезни сократилось с 7 до 4 дней в среднем, добавил преподаватель медуниверситета. "Есть данные, что 65% тех, кто сделал обе дозы вакцины, и 81% кто получил бустерную дозу вакцины, защищены от инфицирования", – отметил Мелик-Нубарян.

Но есть опасения, что из-за большого числа зараженных система здравоохранения Армении вновь будет перегружена, подчеркнул он. "Уже сейчас нужно развернуть дополнительные ресурсы, не надо пытаться сэкономить. Ничего страшного, если больницы будут простаивать. Лучше, чтобы сейчас простаивали, потому что завтра цена задержек будут человеческие жизни", – подчеркнул Мелик-Нубарян. Он добавил, что, вероятно, эта волна будет последней, а коронавирус может стать эндемичной инфекцией.

Мнение о том, что в Армении наблюдается очередная волна коронавируса, также высказал вирусолог медцентра "Владимир Авакян" Армен Оганян. "Пока преждевременно сказать, какие отличия есть у больных этой волны. Их поток еще не столь большой. Пока обращаются с высокой температурой – в первые два-три дня до 40°С, после чего болезнь протекает стандартно. Чтобы понять, какой процент будут составлять тяжелые случаи и смертность, нужно время. Первые выводы можно делать на десятый день после роста показателей", – заявил он "Кавказскому узлу".

Вирусолог воздержался от прогноза по тяжести течения болезни. "В Европе есть очень важный фактор – высокий процент вакцинации населения. Если сравнивать с той же Британией или Францией, в Армении низкий показатель вакцинации. Думаю, именно высокий процент вакцинации позволяет легко переносить новый вариант коронавируса", – пояснил Оганян.

По его мнению, прогнозы о том, что это будет последняя волна пандемии связаны с тем, что заражаемость очень высокая. "Пандемия прекратится, когда больше 80% населения планеты заразится. Вакцина в этом случае не играет роли, так как она не дает защиты от болезни. Вакцина – лекарственный препарат, который позволяет перенести болезнь в легкой форме", – подчеркнул врач.

Он назвал неизбежным кризис системы здравоохранения Армении. По его словам, это связано с высокой заразностью варианта "омикрон". "Полагаю, повторится тот же сценарий, что и во Франции и Британии. На пике волны будут регистрироваться новые рекорды от 4 до 7 тысяч случаев заражения в день. И это приведет к нагрузке первичного медицинского звена – поликлиник, когда семейные врачи не будут успевать вести больных", – сказал вирусолог.

При этом Оганян уверен, что вакцинацию среди населения необходимо было поощрять задолго до новой волны. "Сейчас будет сложно, так как болезнь распространяется быстрыми темпами. Даже если человек получит первую дозу сегодня, то пока получит вторую дозу, волна спадет. Чем быстрее болезнь распространяется, тем короче длится волна, это естественный процесс. Но есть и положительный момент. Это все может привести к формированию массового иммунитета. Но есть одно "но". Если эпидемия затянется, нет гарантий, что иммунитет – пожизненный, что исключит повторное заражение. А это уже не позволит выйти из цикла. Сегодня среди моих пациентов реально те, кто не болел коронавирусом, у кого не было четко диагностированной болезни", – заключил врач.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, по состоянию на 24 января число инфицированных коронавирусом достигло 352 399 человек. С 11 января наблюдается рост коэффициента репродукции вируса Rt в двухнедельном разрезе. К 24 января этот показатель вырос и составляет 4,45. За этот период (с ростом показателя Rt) зарегистрировано 6 175 новых случаев заражения COVID-19, из них 688 – за последние сутки.

Число активных больных за этот период увеличилось на 4 865 – с 3 589 до 8 454 человек. За этот период выздоровели 1 277 пациентов, из них 176 – за последние сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 334 394 человек.

За время эпидемии от коронавирусной инфекции умерли 8 028 человек, из них 22 – за указанный период. Еще 1 523 больных COVID-19 умерли по иным причинам, из них 11 за указанный период. Примечательно, что последние сутки не зарегистрировано ни одного случая гибели больного от COVID-19, следует из данных Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

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