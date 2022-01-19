Власти Армении озвучили размеры штрафов за нарушение новых антиковидных мер

19 января 2022, 17:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 22 января в Армении начнет действовать требование предъявлять сертификат о вакцинации или результат теста на коронавирус при посещении торгово-развлекательных центров, кафе, фитнес-клубов и музеев. За нарушение этого требования установлены крупные штрафы для владельцев заведений и организаций.

Как писал "Кавказский узел", в Армении с 1 октября 2021 вступило в силу правило, согласно которому работники горной промышленности, строительства, торговли и общественного питания, сферы образования и здравоохранения, транспорта, гостиниц, салонов красоты, аптек, офисов, библиотек, музеев, кинотеатров, культурных центров обязаны каждые 14 дней предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус. В конце ноября 2021 года власти страны объявили, что с 1 января при посещении объектов общественного питания или объектов культуры нужно будет иметь при себе либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. 8 января в Армении были зафиксированы первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон".

Согласно решению Министерства здравоохранения Армении, требование о предъявлении сертификатов о вакцинации либо результатов тестов на коронавирус вступит в силу с 22 января. При посещении торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов, гостиниц, фитнес-клубов, театров и кино, музеев и библиотек необходимо предъявлять сертификат о вакцинации, справку с отрицательным тестом на COVID-19 давностью не более 72 часа или результат экспресс-теста, сделанного не позднее, чем за последние 24 часа. Сертификат о вакцинации или результат теста не требуются детям до 18 лет, беременным, людям, имеющим противопоказания к вакцинации, а также тем, кто переболел коронавирусом за последние 90 дней.

Аналогичные ограничения давно действуют почти во всех европейских странах, заявила начальник отдела эпидемиологии внутрибольничных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян на сегодняшней пресс-конференции в клубе журналистки "Статья 3", которую посетил корреспондент "Кавказского узла".

Она считает ограничения эффективными, особенно учитывая вероятность новой вспышки эпидемии. "Эпидемиологическая ситуация вновь становится напряженной. Темпы распространения увеличились, что присуще новому штамму "омикрон", который уже выявлен в Армении", - сказала Абовян. По ее словам, штамм "омикрон" в пять раз более заразен, чем штамм "дельта".

Штрафы за нарушение ограничений составят от 100 тысяч драмов (около 208 долларов США) до 300 тысяч драмов (около 623 долларов США), сообщил представитель Государственной службы продовольственной безопасности Армении Ваге Даниелян. "При этом посетители не подпадут под административную ответственность. Штрафовать будут исключительно владельцев заведений", - заявил он на пресс-конференции.

Ограничения в связи с распространением коронавируса правильные, однако их следовало обсудить с заинтересованными сторонами, подчеркнул директор Ереванского кукольного театра Рубен Бабаян. "Изначально планировалось ввести ограничения с 1 января. После того, как объявили об этом решении по СМИ, 30% ранее проданных билетов вернули. Деятели театра обратились в Минздрав, который отреагировал и принял решение о переносе срока ввода ограничений, но так как в СМИ объявлений уже не было, это сказалось на прибыли театров", - заявил он на пресс-конференции.

Чтобы избежать очередей, сертификат о вакцинации или отрицательный тест будут предъявляться при покупке билетов, добавил Бабаян. При этом он подчеркнул, что театры посещают 4-8% населения.

"Сложно представить, что театр может стать очагом распространения эпидемии вируса. Ограничения должны быть логичны", - указал Бабаян. По его мнению, было бы верно ужесточить меры профилактики и в общественном транспорте.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, за последние сутки зафиксировано 563 новых случая заражения коронавирусом, с начала пандемии заболели 348 708 человек, из них скончались 8025 человек.

До 11 января коэффициент репродукции вируса Rt держался ниже единицы. На 19 января этот показатель составляет 2,74. Число активных больных с 11 по 19 января увеличилось на 1823 – с 3589 до 5412 человек.

К 17 января полный курс вакцинации прошли 784 849 человек, 973 944 сделали прививку первой дозой вакцины. 2736 человек сделали бустерную дозу вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил Минздрав Армении.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".