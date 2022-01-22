Жители Дубового Оврага указали на низкое качество воды после ремонта скважины

22 января 2022, 15:58

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Централизованное водоснабжение села в Светлоярском районе Волгоградской области, которое оставалось без воды с 27 декабря 2021 года, восстановлено, однако пока вода непригодна даже для употребления в технических целях, она мутная и ржавая, рассказали сельчане. Роспотребнадзор через суд обязал районную администрацию обеспечить селян качественной водой.

Как писал "Кавказский узел", в селе Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области, расположенном вдоль федеральной трассы Волгоград-Ставрополь, на протяжении нескольких лет жителям подавалась только техническая вода, однако после аварии на скважине 27 декабря 2021 года централизованное водоснабжение было прервано для 1300 селян. Воду приходилось носить ведрами от водовозки, на большие семьи ее не хватало, пожаловались жители.

Чиновники Светлоярского района годами игнорировали проблемы с водопроводом, заявил ранее глава села. Местные жители рассказали, что из-за отсутствия воды возникли сложности в простых бытовых вопросах

В селе Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области завершились работы по ликвидации аварии в системе централизованного водоснабжения. Но вода поступает в дома техническая и ржавая, рассказал глава села. "Новая скважина запущена. Воду дали в ночь с 21 на 22 января. Вода идет пока ржавая. Как пояснили в ЖКХ, в связи с проведением пусконаладочных работ, воду пока можно использовать как техническую, со временем (ситуация) нормализуется", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава поселковой администрации Виктор Ахметшин.

Вода появилась, но она непригодна даже для использования в технических целях, указала жительница села Елена. "Воду дали. Но ее не то что в пищу, ее и для технических нужд использовать страшно – грязная, ржавая. Ждем, когда нормально чистить начнут", - сказала она.

По ее словам, для приготовления пищи всем жителям села приходится использовать привозную воду, многие сельчане покупают фильтры для воды. "Это дополнительные расходы. У кого в месяц 500 рублей уходит, у кого и тысяча. А это для нас существенно, учитывая, что многие сидят без работы", - заметила Елена.

Сергей Зуев снимает квартиру в многоквартирном доме в Дубовом Овраге второй год. Планирует менять местожительство из-за постоянных проблем с водой. "Ну, я-то уеду в другое место. А люди тут останутся. У них беда с водой постоянная, с советских времен. Ни искупаться нормально, ни постирать. Я уж не говорю про приготовление еды. Доживу до лета и съеду отсюда", - заявил Сергей.

На территории села Дубовый Овраг имеется централизованная система питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения с забором воды из двух скважин. Одна из них находится в исправном состоянии и выполняет свои функции, вторая с 27 декабря до 21 января была на ремонте, сообщили сотрудники регионального комитета ЖКХ, отвечая на запрос "Кавказского узла".

"Причиной остановки работы скважины водоснабжения в Дубовом Овраге, обеспечивающей водой часть села (150 домовладений), стала сквозная коррозия в зоне фильтров и самой рабочей колонны, что повлекло запесочивание и заиливание зоны фильтров", - сообщили в профильном комитете.

После аварии был заключен договор на обследование вышедшей из строя скважины. По результатам экспертизы был сделан вывод о необходимости ее ремонта. По итогам конкурса ремонтом объекта занялось ООО "Первая буровая компания", стоимость работ составила 1,2 миллиона рублей: финансирование осуществляется за счет средств бюджета Светлоярского муниципального района. Срок полного завершения работ по договору – 11 февраля, но специалисты справились раньше, пояснили в комитете.

По словам представителей ведомства, для улучшения качества воды в Дубовом Овраге в 2021 году установлены два модуля доочистки воды по улице Школьная и на площади Матросова. "Администрацией муниципального района совместно с комитетом ЖКХ области прорабатывается вопрос о проектировании очистных сооружений, реконструкции второй скважины, части линейных объектов, расположенной на территории села Дубовый Овраг", - сообщили в профильном комитете.

Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Климина, отвечая на запрос "Кавказского узла" (письмо №09-16-1372-22), сообщила, что эксперты ведомства выявили факты "несоответствия качества питьевой воды в Дубовоовражном сельском поселении" по показателям: мутность, железо общее, жесткость, сухой остаток. Надзорное ведомство составило протокол в отношении МУП ЖКХ "Райгородское КХ" по статье 6.5. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде"). Центральный районный суд Волгограда признал Райгородское КХ виновным в совершении административного правонарушения в связи с некачественным водоснабжением, организация была оштрафована на 20 тысяч рублей. В 2021 году Светлоярский районный суд обязал Райгородское КХ и администрацию Светлоярского района устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. "Ситуация находится на контроле Управления (Роспотребнадзора)", - заверила Климина.