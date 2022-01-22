Краснодарский аэропорт закрыт из-за непогоды

22 января 2022, 09:59

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Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за обильного снегопада, изменено расписание более 20 авиарейсов

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января из-за сильного снегопада аэропорт Краснодара ограничил работу. К вечеру того же дня число задержанных рейсов достигло 16. На следующий день аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Из-за непогоды в аэропорту Краснодара было изменено расписание более 20 авиарейсов, сообщила пресс-служба аэропорта. "Аэропорт Краснодара закрыт с 04.00 по московскому времени до 15.00 22 января в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов. За минувшую ночь задержано 15 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы, отменено три рейса", – привел сегодня Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Из данных онлайн-табло на сайте аэропорта Краснодара следует, что на 09.55 мск 22 января в направлении на вылет задержаны два рейса – в Москву и Ростов-на-Дону. В направлении на прилет задержаны также два рейса – из Москвы и Уфы.

Напомним, что 12 января аэропорт Краснодара также приостанавливал работу. Всего тогда было задержано более 30 авиарейсов, аэропорт вернулся к работе в штатном режиме 13 января.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре идет снег при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 23 января ожидается переменная облачность, скорость ветра останется прежней, температура воздуха понизится до -5 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.