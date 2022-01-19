19 января 2022, 08:05

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Прием и отправка авиарейсов возобновлены в аэропорту Краснодара после расчистки от снега взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января из-за сильного снегопада аэропорт Краснодара ограничил работу. К вечеру того же дня число задержанных рейсов достигло 16.

Наземные службы завершили расчистку от снега взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, после чего аэропорт Краснодара возобновил работу, сообщила администрация аэропорта в ночь на 19 января на своей странице в Instagram.

На 08.00 мск 19 января задержек рейсов как в направлении на вылет из аэропорта Краснодара, так и в направлении на прилет, нет, следует из данных из онлайн-табло на сайте аэропорта.

Напомним, что 12 января аэропорт Краснодара также приостанавливал работу. Всего тогда было задержано более 30 авиарейсов, аэропорт вернулся к работе в штатном режиме 13 января.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", cегодня в Краснодаре идет снег, температура воздуха составляет +0 градусов, скорость ветра – четыре метра в секунду. В ночь на 20 января также ожидается снег, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра снизится до трех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.