Международный аэропорт Краснодар © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 января 2022, 15:22

Число задержанных в Краснодаре авиарейсов выросло до 16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вылет 16 самолетов задержан в аэропорту Краснодара из-за снегопада, еще семь рейсов отменены. Также задержано прибытие шести рейсов, в том числе из Анапы, Баку, Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Как писал "Кавказский узел", сегодня к 12.20 мск пассажиры рейсов в Сочи и Тамбов, задержанных из-за снегопада, ожидали вылета в аэропорту Краснодара, также было задержано прибытие трех самолетов из Анапы, Москвы и Тамбова. Аэропорт закрыт до 14 мск, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ограничение работы аэропорта Краснодара продлено из-за непогоды до 18 мск, сообщила пресс-служба аэропорта. "Из-за продолжающегося ливневого снегопада, необходимости постоянной расчистки взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона аэропорт закрыт до 18:00 мск", - процитировал в 14.16 мск сообщение пресс-службы "Интерфакс-Юг".

По данным аэропорта, на 14 мск были задержаны 16 рейсов, из них семь на запасных аэродромах, отменены еще восемь рейсов. На запасные аэродромы в Анапу и Ростов-на-Дону пассажиров из Краснодара решено отправить автобусами, уточнило агентство.

Согласно данным онлайн-табло на сайте краснодарского аэропорта, к 15.20 мск отложен вылет 16 рейсов, в том числе в Баку, Москву и Сочи. Отменен вылет еще семи самолетов – в Казань, Москву, Нижний Новгород, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и Тамбов.

Также отменен прилет рейсов из Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Тамбова, задержан прилет шести самолетов из Анапы, Баку, Курска, Москвы, Ростова-на-Дону и Ставрополя.

Напомним, краснодарский аэропорт приостанавливал работу также 12 января из-за обильного снегопада. Всего были задержаны более 30 авиарейсов, аэропорт вернулся к работе в штатном режиме лишь 13 января.

Примечание:

"Вылет и прием 18 авиарейсов задержан в аэропорту Краснодара", "Работа ставропольского аэропорта нарушена в связи с туманом", "Краснодарский аэропорт возобновил работу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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