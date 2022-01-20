Подарок Мицаевой продолжил тренд раздачи машин от фонда Кадырова

20 января 2022, 10:35

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Фонд имени Ахмата Кадырова подарил на день рождения Рубати Мицаевой автомобиль, сообщил министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев. Жители региона возмутились в Instagram дорогостоящим подарком для Мицаевой, назвав его незаслуженным.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря бывшая соратница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева вернулась в Чечню, в аэропорту Грозного ее встретили, в частности, министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев, министр спорта Муса Дадаев и депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев. Политическое влияние Мицаевой невелико, но власти региона получили возможность представить ее возвращение в Чечню как свое достижение, указали ранее аналитики.

Рубати Мицаева жила в Германии и 6 октября 2021 года попросила главу Чечни Рамзану Кадырову позволить ей вернуться на родину. Кадыров по видеосвязи заверил ее, что и Мицаева и "другие, кто уехал, могут вернуться в Чечню в любое время". Он дал понять, что конкретно Мицаевой не грозит уголовное преследование на родине. 28 октября Мицаева сообщила "Кавказскому узлу", что, несмотря на разрешение Кадырова, еще не договорилась о возвращении в Чечню. Причинами обращения к Рамзану Кадырову она назвала желание жить на родине и быть среди родственников и подчеркнула, что еще год назад перестала быть соратницей живущего в Великобритании Ахмеда Закаева.

Фонд имени Ахмата Кадырова подарил Рубати Мицаевой в честь ее дня рождения автомобиль, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. "Мы пожелали имениннице крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни", – написал Дудаев 19 января на своей странице в Instagram.

К записи также прикреплен ролик, на кадрах которого показана Рубати Мицаева, которая идет по улице, затем она подходит к стоящей машине, около которой находятся Ахмед Дудаев, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и прочие чиновники. Мицаевой вручают несколько букетов цветов. Собравшиеся восклицают "Ахмат – сила". В свою очередь Мицаева после этого восклицает "Рамзан – сила". Позади них стоит автомобиль.

Эта запись на странице Дудаева в Instagram, на которую подписаны около 686 тысяч пользователей, к 13.30 мск 20 января набрала около 53,4 тысячи просмотров и 156 комментариев. Большая часть их авторов высказалась положительно. Но при этом часть пользователей высказала противоположную точку зрения.

"Что она сделала, Рубати кто она? Уехала, приехала – ничего не понятно", – написала aminatmusaeva9. "И смешно, и грустно", – отметил sirojkhojaev10.

Запись о том, что Фонд имени Кадырова подарил Мицаевой машину также была размещена 19 января на странице Instagram-паблика chp.groznyi, на который подписаны около 114 тысяч пользователей. К 13.30 мск 20 января набрала около 14,1 тысячи просмотров и 60 комментариев. Большая часть их авторов сочли подарок Мицаевой необоснованным.

"За что?" – спросила _indira_ismailova_. "За хорошую работу", – ответил ей zwetok_lubwi. "Ну, вы знаете, как нужно действовать, чтобы получить такое авто", – написал пользователь vai_instaa.

"Чем она заслужила?" – задалась вопросом alia______milashka. "А за что? За какие услуги ей подарили авто? Что она сделала?" – спросила также roza24307. "Позор до плинтуса", – считает alexilesov.

Ахмед Закаев, соратницей которого ранее была Мицаева, является участником первой и второй чеченских войн, спецпредставитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Закаева.

Напомним, что ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев высказал мнение, что возвращение Мицаевой в Чечню вызвано личными причинами. "В последнее время она позиционировала себя так: "я женщина, я хочу заниматься внуками". Она просто устала от войны, политики, гонений", – сказал Кутаев 16 декабря 2021 года корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни будут представлять приезд Мицаевой как свою победу, высказал свою точку зрения представитель оппозиционного движения 1ADAT*. "Все представляется и будет представляться таким образом, будто Мицаевой, которая ранее представлялась непримиримым сторонником Ичкерии, поняла несостоятельность этой идеи и признала как авторитет Кадырова как лидера чеченского народа, так и авторитет нынешней республики в составе России", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

* Заводской районный суд Грозного принял решение о признании запрещенными интернет-ресурсов движения 1ADAT по ходатайству прокуратуры 12 июля.