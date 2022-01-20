Пользователи соцсети сочли чрезмерным наказание полицейских за драку в Махачкале

20 января 2022, 09:02

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Сотрудники полиции, которые подрались в Махачкале, нарушили общественный порядок, но увольнение стало для них чрезмерным наказанием, предположили пользователи Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", 19 января МВД Дагестана сообщило об увольнении двоих полицейских после того, как между ними в Махачкале 18 января произошла драка.

На видео, опубликованном 18 января странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, двое мужчин, одетые в полицейскую форму, сначала что-то эмоционально обсуждают. У того, который покрупнее, на плече висит автомат Калашникова. Когда к ним подходит третий мужчина, тот, что повыше, бьет оппонента лбом в лицо. Затем он пытается ударить его ногой, но поскальзывается и падает. При этом он хватается за третьего мужчину и сбивает его с ног. Оппонент наваливается на них сверху и начинает бить упавшего. К ним подбегают еще несколько мужчин и разнимают.

Видео с дракой полицейских было опубликовано 19 января на странице МВД по Дагестану в Instagram, на которую подписаны около 437 тысяч пользователей. К 09.00 мск 20 января этот ролик набрал 144 тысячи просмотров и 1086 комментариев. Большая часть их авторов сочла увольнение силовиков слишком суровой мерой.

"Ну, это их личное дело, за что их увольнять? Единственная их ошибка, что они делали это в людном месте", – считает gazimagomedov_g_g. "С увольнением, конечно, перебор. Мужской коллектив там всякое бывает", – написал warrior_.707.

Из видео, на котором запечатлена драка силовиков, неясно является ли место действия общественным или же это территория силового ведомства. Видео снято не очевидцем, а камерой наружного наблюдения. При этом после начала конфликта к силовикам устремляются несколько других людей в полицейской форме, которые прежде были за кадром.

"Зачем ломать жизнь людям? И так у них не простая работа. Максимум можно было выговор дать им", – полагает dr.gadzhiev177. "С кем не бывает. Зачем сразу увольнять?" – задался вопросом sagid_sagidov.

"Увольнять хоть зачем надо было? Выговор хоть дали или отстранили бы на некоторое время. У них семья, детей без хлеба оставили", – заявила aminaa.9812. "Как говорится раз в год и палка стреляет", – отметил asker2924.

"Кто это снял и выложил, все ему теперь хлопаем. Два человека без работы остались. Те, кто снял и те, кто выложил [это видео в интернет], теперь на вас обеспечение этих двух человек и их семья, так как и за вас люди потеряли работу", – высказал свое мнение 05_shamil__05_.

"Не понимаю, для чего этот человек снял и выложил это в интернет?" – спросил _maga_tagirov.

Некоторые другие комментаторы раскритиковали полицию. "В полицию надо устраиваться полноценным, адекватным людям, которые умеют общаться с нарушителями", – подчеркнул пользователь bumer.66.

Ролик с дракой силовиков также был размещен 19 января на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 352 тысяч пользователей. К 09.00 мск 20 января эта запись набрала около 49,8 просмотров и 262 комментария.

"За что [уволили]? Никто не пострадал же", – написал пользователь mmagggma. "Зачем увольнять? Мужчины дерутся, так получилось, что на камеру", – считает labazanov3246.

"Жаль, что уволили. Чисто человеческие отношения", – полагает a__m1970.

"Жалко ребят. Для чего нужно было это снимать и выставлять в соцсети?" – спросила 1oo.diana. "Жаль ребят. И без того времена трудные. Остались без работы", – высказала схожее мнение _alis__ka_.

Напомним, что после появления ролика в соцсетях и увольнения полицейских, МВД Дагестана рапортовало о начале проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и их руководителям.