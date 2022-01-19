19 января 2022, 15:46

МВД Дагестана уволило подравшихся полицейских

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Драка между сотрудниками патрульно-постовой службы произошла 18 января в Махачкале, оба полицейских уволены, сообщило сегодня МВД Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", видео драки двух сотрудников полиции появилось в сети 18 января. Пользователи соцсетей иронично прокомментировали случившееся, отметив, что физподготовка силовиков оставляет желать лучшего.

На видео двое мужчин, одетые в полицейскую форму, сначала что-то эмоционально обсуждают. У того, который покрупнее, на плече висит автомат Калашникова. Когда к ним подходит третий мужчина, тот, что повыше, бьет оппонента лбом в лицо. Затем он пытается ударить его ногой, но поскальзывается и падает. При этом он хватается за третьего мужчину и сбивает его с ног. Оппонент наваливается на них сверху и начинает бить упавшего. К ним подбегают еще несколько мужчин и разнимают.

МВД Дагестана отчиталось сегодня об увольнении двух подравшихся полицейских. По данным ведомства, конфликт произошел 18 января в Махачкале. "Сотрудники полка ППС УМВД России по городу Махачкале (...) уволены из органов внутренних дел", - проинформировало МВД Дагестана.

Также назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и их руководителям, отмечается в сообщении на странице ведомства в Instagram.

За два часа с момента публикации, к 15.30 мск запись на странице МВД Дагестана в Instagram, насчитывающей 437 тысяч подписчиков, набрала 84 009 просмотров и 692 комментария. 

Примечание:

"Участникам массовой драки в Махачкале назначены штрафы", "Опубликовано видео наезда на полицейского в Каспийске", "Силовики стянуты в дагестанское село из-за угрозы массовой драки".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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