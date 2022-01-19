Видеоролик с дракой полицейских в Дагестане вызвал резонанс в соцсетях

19 января 2022, 04:38

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Пользователи Instagram и Telegram иронично прокомментировали видеоролик с неуклюжей дракой двух сотрудников полиции в Дагестане. По их мнению, физическая подготовка силовиков оставляет желать лучшего.

Драка двух полицейских в Дагестане привлекла внимание пользователей соцсетей.

18 января в Instagram-паблике "Insta Dag" было опубликовано видео драки двух сотрудников полиции. "Выложили видео двух дерущихся дагестанских сотрудников полиции", - говорится в описании видео. Данных о том, когда и где произошел инцидент, нет.

На видео двое мужчин, одетые в полицейскую форму, сначала что-то эмоционально обсуждают. У того, который покрупнее, на плече висит автомат Калашникова. Когда к ним подходит третий мужчина, тот, что повыше, бьет оппонента лбом лицо. Затем он пытается ударить его ногой, но поскальзывается и падает. При этом он хватается за третьего мужчину и сбивает его с ног. Оппонент наваливается на них сверху и начинает бить упавшего. К ним подбегают еще несколько мужчин и разнимают.

Видео набрало по данным на 04.30 мск сегодня, 19 января 9488 просмотров и 152 комментария, главным образом ироничных.

"Просто зацените их физподготовку. Их же любой дворовой бродяга на пять баллов согнет", - прокомментировал конфликт rusik_101_07.

"В такие моменты куда звонить надо?" - задает вопрос umakhanova05.

"Надо было полицию вызвать", - отметил ben_amin_73.

"Что за прием пытался он сделал, из какого фильма?" - интересуется 777777aaaaawwwwww.

"Спецподготовка хромает на обе ноги", - написал azhariiat.

"Такого удара я в жизни не видел, бойцы, берите уроки у МВД", - предложил magomedovsuleiman54.

"Все нормально, общественный порядок охраняют", - иронично прокомментировал ролик bigjack_official.

Это же видео, опубликованное в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?" набрало по данным на 04.30 мск 5111 просмотров и 45 комментариев. "Ну теперь я видел все", - написал Ибрагим.

"Ну кто же так на баш натягивает? Поработать над техникой надо", - считает М.

"Культурненько так, однако... Родителей вызовите, пусть извинятся между собой", - предложил exUSSR man.

"С одной стороны - жалко, с другой стороны - смешно", - отметила Zairka.

Комментариев МВД Дагестана по поводу вызвавшего резонанс видеоролика с конфликтом силовиков пока нет.