Отсутствие санавиации вынудило сельчан в Дагестане нести по горам пациентку в больницу

18 января 2022, 09:02

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Из-за отсутствия санавиации жители высокогорного села Хушет в Дагестане были вынуждены на носилках отнести беременную сельчанку в больницу, расположенную в соседнем населенном пункте. Власти тратят большие суммы денег на празднование памятных дат, но жалуются на нехватку финансирования на санавиацию и прокладку дорог в высокогорные села, отметили пользователи Instagram.

Жители села Хушет несколько часов несли по горной тропе на носилках в больницу беременную женщину. Односельчане отнесли девушку к ближайшему населённому пункту, до которого доехали врачи, по данным местных властей, пациентку успешно прооперировали, информировала 17 января в своем Telegram-канале газета "Черновик".

Публикация о том, что жители села Хушет отнести на носилках женщину в больницу по горной тропе, была размещена также 17 января на странице Instagram-паблика tsumada_rayon. На кадрах прикрепленного к записи ролика показаны несколько десятков мужчин, которые идут по узкой горной дороге. Несколько человек несут носилки, на которых лежит укрытых одеялом человек, остальные идут позади носилок. Группа людей в том числе перемещается и по участкам тропы, на которых лежит снег.

К 09.00 мск 18 января эта публикация на странице Instagram-паблика tsumada_rayon, на который подписаны около 193 тысяч пользователей, набрала около 429 тысяч просмотров и 201 комментарий. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"А где глава администрации Цумадинского района? Почему он и его администрация не обивает пороги своих начальников и не решают проблемы своего народа? Куда это годится ? Как в средневековье живете", – написал пользователь pachkapepero9535.

"Просто кошмар. А где вертолёты, разве они не предусмотрены для таких районов в качестве транспортного средства? Куда смотрит глава района?" – задался вопросами пользователь cumadinka_111.

"Всё давно разрушено, и авиация", – отметил se_rgei1897. "На это смотреть тяжело, тем более нынче", – отметил пользователь zam555zam.

"Двоякие чувства от видео. С одной стороны радость за сплочённость людей, с другой – печаль из-за того в каком положении их оставили власть имущие", – подчеркнул muhammad_yuvelir.

Запись о том, что жители села Хушет отнесли на носилках беременную односельчанку в больницу в соседнем населенном пункте, также была размещена 17 января на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 349 тысяч пользователей. К 09.00 мск эта запись набрала около 97,1 тысячи просмотров и 490 комментариев. Большая часть их авторов также подвергла критике чиновников.

"Зато на празднование поэта [Расула Гамзатова] выделили почти 9 млрд, нет чтобы на эти деньги вертолёты отправлять для таких сел. Больше было бы пользы", – написала dr_5fatina_1.

"В честь юбилея Расула Гамзатова дорогу надо туда сделать", – считает abdurahmanmedzidov643. "В Дагестане никакого закона нет, поэтому многие уезжают из Дагестана", – подчеркнула faridafood0523.

"Вертолеты должны были им хотя бы предоставить", – указал пользователь minaibirova. "Как жалко людей, несправедливо вообще", – отметил пользователь magizar_massage.

"Браво нашим чиновникам. Это ваше лицо", – указал пользователь madisha_75.

Репост публикации о том, что жители села Хушет отнесли на носилках пациентку в больницу в соседнее село, где ей врачи сделали операцию, также 17 января сделал в разделе "сториз" в соцсети Instagram Хабиб Нурмагомедов. "Туристам Дагестана советую [посмотреть этот ролик]. Не всегда же красивые места нужно посещать", – написал он в подписи к репосту.

"Кавказский узел" также писал, что 23 декабря 2021 года главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве обратился у нему и попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. При этом сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис в этих трех отраслях. Путин дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. 8 января премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа.