Защите отказано в вызове прокурора в суд по делу ставропольского фермера

17 января 2022, 18:05

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Суд отклонил ходатайство защиты ставропольского фермера Михаила Шевченко о вызове прокурора, но согласился вызвать свидетеля и истребовать записи камер, которые покажут, мешал ли одиночный пикет Шевченко проходу сотрудников ФСБ в здание ведомства.

Как писал "Кавказский узел", силовики 20 декабря 2021 года сорвали одиночный пикет фермера Михаила Шевченко у здания ФСБ в Ставрополе, на котором фермер требовал наказать причастных к рейдерскому захвату его земли. На активиста был составлен административный протокол, в котором указано, что он мешал проходить в здание сотрудникам ведомства. Защита сочла надуманными претензии к Шевченко.

Житель Ставрополья Михаил Шевченко в ноябре и декабре 2019 года проводил в Москве голодовку и ежедневные одиночные пикеты, требуя от правоохранителей разобраться с ситуацией с рейдерским захватом его предприятия. В октябре 2020 года фермер вновь провел одиночный пикет с требованием расследовать захват его бизнеса, а в 2021 году неоднократно проводил одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Опрошенные "Кавказским узлом" ставропольчане поддержали фермера и назвали редкостью подобные акции протеста в регионе, где силовики пресекают любую критику в адрес местных властей.

Промышленный районный суд Ставрополя рассматривал сегодня дело фермера Михаила Шевченко, на которого после пикета у здания ФСБ в декабре 2021 год был составлен административный протокол о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Шевченко.

Сторона защиты подала три ходатайства. В ходе заседания сторона защиты выяснила, что в полицейском протоколе указан свидетель того, что Шевченко мешал проходу сотрудников ФСБ в здание, отметил он. По словам фермера, первое ходатайство защиты касалось вызова на заседание суда свидетеля.

У стороны обвинения нет фотографий, указывающих, что фермер действительно мешал проходу оперативников, подчеркнул Шевченко. По его словам, к делу приложено лишь одно фото – на нем запечатлен пикетчик в нескольких десятках метрах от входа в здание ФСБ. "Очевидно, что я никому не мешал", - прокомментировал Шевченко.

Также защита подала ходатайства об изъятии записей, сделанных наружными видеокамерами на здании ФСБ, и о вызове в суд прокурора, рассказал фермер. По его словам, вызов в суд представителя надзорного ведомства необходим, чтобы в случае вынесения судебного решения не в пользу фермера подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Мы к этому и готовимся", - сказал Шевченко.

По его словам, на заседании не было представителей стороны обвинения. "Не вызывался даже секретарь! Не велась запись заседания", - заявил Шевченко.

Суд удовлетворил только два ходатайства, в вызове прокурора стороне защиты было отказано, сообщил адвокат фермера Виталий Зубенко. "ЕСПЧ считает, что представитель надзорного ведомства должен присутствовать на суде: в противном случае судья отталкивается от бумажек, которые составил полицейский, суд исходит из того, что бумажки соответствуют действительности. По сути, сторона защиты спорит с бумажками", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Два других ходатайства были удовлетворены. 14 февраля пройдет новое заседание, на которое вызывается свидетель стороны обвинения, а также запланирован просмотр видеозаписей камер наружного наблюдения, сообщил Шевченко.

Адвокат усомнился, что свидетель придет в суд. "Видео с камер объективно покажет, действительно ли Шевченко мешал проходу сотрудникам ФСБ. А вот насчет свидетеля я в сомнениях – может, и не придет", - закончил адвокат.

Комментариями стороны обвинения относительно итогов сегодняшнего заседания по делу фермера Шевченко "Кавказский узел" пока не располагает.