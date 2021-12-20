Ставропольские силовики сорвали пикет фермера в День чекиста

20 декабря 2021, 16:08

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Силовики сорвали сегодня у здания ФСБ в Ставрополе одиночный пикет фермера Михаила Шевченко, заявившего о неэффективном расследовании угроз и рейдерского захвата земли. Активисту грозит штраф по надуманной причине, заявил адвокат Виталий Зубенко.

Как писал "Кавказский узел", житель Ставрополья Михаил Шевченко в ноябре и декабре 2019 года проводил в Москве голодовку и ежедневные одиночные пикеты, требуя от правоохранителей разобраться с ситуацией с рейдерским захватом его предприятия. В октябре 2020 года фермер вновь провел одиночный пикет с требованием расследовать захват его бизнеса, а в текущем году неоднократно проводил одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Опрошенные "Кавказским узлом" ставропольчане поддержали фермера и назвали редкостью подобные акции протеста в регионе, где силовики пресекают любую критику в адрес местных властей.

Сегодня в 09.00 мск Михаил Шевченко вышел на одиночный пикет к здания УФСБ по Ставропольскому краю. Фермер принес с собой плакат с призывом наказать причастных к рейдерскому захвату его земли. По словам самого Михаила Шевченко, как только он развернул плакат, из здания ФСБ вышел мужчина в форме, но без опознавательных знаков, и попросил уйти. "Я спросил: «А почему?» Мне ответили: «Это моя личная просьба». Я заявил, что личную просьбу, пожалуй, выполнять не буду", - рассказал Шевченко.

Спустя 20 минут после начала пикета к активисту подошли двое мужчин в гражданской одежде, взяли его под руки и увели за угол здания ФСБ, где стояли сотрудники полиции. Активисту сообщили, что на него поступила жалоба - о том, что он мешает сотрудникам ФСБ проходить в здание ведомства. "«Без протокола» мне пояснили, что на торжественное мероприятие должен прибыть какой-то генерал. Вот он сейчас приедет, и я могу продолжить свой пикет", - сообщил Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на обещания силовиков, фермера доставили в отдел, где составили протокол по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Ему грозит штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. Шевченко подписал протокол, ему выдана копия. На 17 января назначен суд.

Активист отметил, что во время нахождения в отделе полиции видел, как в ОВД приехал судья на выездное заседание, которому для комментария представили дело Шевченко. "В материалах дела – только одна фотография меня в нескольких метрах от входа в здание ФСБ. Судья ответил участковому, что это «ерунда» - мало для вынесения обвинительного решения", - рассказал пикетчик.

Когда Шевченко собирались отвезти в отделение, к зданию ФСБ прибыл его адвокат Виталий Зубенко. "Михаил позвонил, сообщил, что его отводят от здания ФСБ, нарушают его права. Я поехал с ними в ОВД, присутствовал при составлении протокола. 17 января я буду защищать Шевченко в суде. Позиция защиты – изъятие человека с места проведения пикета по надуманной причине незаконно. Очевидно, что Шевченко никому заходить в здание не мешал, стоя в нескольких метрах от входа", - рассказал Зубенко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, в случае обвинительного приговора, он будет обжаловать решение в вышестоящих инстанциях. "Мы готовы и до ЕСПЧ дойти", - указал Зубенко.

Активист намеренно выбрал для акции День чекиста

Михаил Шевченко пояснил, что и дата пикета, и место его проведения выбраны не случайно – 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации, так называемый День чекиста. Таким образом Шевченко пытался максимально привлечь внимание к своей проблеме. Место проведения пикета было малолюдным, но адресатом были не рядовые горожане, а сотрудники ФСБ. "Среди них много честных людей, но пусть знают, что есть и те, кто покрывает преступников", - указал Шевченко.

Фермер пожаловался, что расследование инцидента с полученными им угрозами "стоит на месте". "Органы безопасности бездействуют, не опрашивают людей, которых я указывал в заявлении, не даны оценки документам. Расследование должным образом не ведется, и вот, в День чекиста я решил напомнить о себе", - сказал он.

Ранее фермер рассказывал "Кавказскому узлу", что возбуждено пять уголовных дел по факту захвата сельхозтехники и земли, а также угроз. "Я вышел, чтобы привлечь внимание общественности к бездействию органов следствия", - рассказал Шевченко.

Сообщения о рейдерских захватах колхозов и совхозов в Ставропольском крае "поступают постоянно", но региональные СМИ "эти инфоповоды игнорируют", рассказал в августе "Кавказскому узлу" координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа, бывший председатель ставропольского отделения "Яблока" Валерий Ледовской.

По словам активиста, за последний год он получил пять отписок из прокуратуры, в которых говорилось, что расследование дел приостанавливается и возвращается на доследование в полицию. "В прошлом году была создана спецгруппа, состоящая из представителей Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Ставропольской краевой прокуратуры, однако это ни на что не повлияло", - сказал он.

Он отметил, что давал показания и сообщал имена предполагаемых рейдеров, однако все уголовные дела возбуждены "в отношении неустановленных лиц". "Я рассказывал, куда технику загнали, где проживает тот, кто угрожал мне. Но без толку", - подчеркнул Шевченко. Он добавил, что добивается объединения всех уголовных дел в одно производство.

В ФСБ и МВД Ставропольского края не смогли дать "Кавказскому узлу" оперативный комментарий относительно задержания Шевченко.