Политологи указали на минусы отправки армянских войск в Казахстан

14 января 2022, 07:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У Никола Пашиняна не было возможности отказаться от отправки войск ОДКБ в Казахстан, но участие армянских военных в миротворческой миссии ухудшит отношения Армении с западными странами и может привести к выходу Армении из ОДКБ из-за усилившейся конфронтации России и Запада, указали армянские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. Бакинские аналитики считают, что ввод войск ОДКБ в Казахстан усугубит политический кризис в стране, усилит антироссийские настроения и стремление общества к выходу из структур СНГ. Аналитики в Ереване сочли, что отправка военных в Казахстан скажется на имидже Армении как демократического государства и поспорили о последствиях операции в Казахстане для Пашиняна. Генсек ОДКБ 13 января объявил миротворческую миссию в Казахстане завершенной и успешной, миротворцы начали передавать охраняемые ими объекты правоохранительным органам Казахстана. Армянские миротворцы в Казахстане охраняли водозабор и хлебозавод, отчиталось их начальство.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран, обострившемся в мае 2021 года, рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Армения не имела никаких возможностей поставить вето на решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан, никто и не ждал, что Армения выступит против этого, считает политолог Беньямин Погосян. "Это другой уровень и другая игра, и Армения должна делать то, что должна", - заявил 13 января корреспонденту "Кавказского узла" политолог.

Но при этом, по его мнению, у Армении была возможность не отправлять свои войска в Казахстан, сославшись на проблемы на собственных границах. Она могла бы заявить, что с мая 2021 года часть территории Армении оккупирована, страна подвергается агрессии, поэтому нецелесообразно отправлять свои войска на какие-то военные или миротворческие операции, отметил Беньямин Погосян.

Запад на это решение смотрит через клише "очередной этап борьбы хороших ребят против плохих" или же "авторитарной России против демократических сил на постсоветском пространстве". Часть западных аналитиков и политических кругов считают, что это еще одно проявление неоимперских амбиций России, и якобы Россия оккупировала под зонтиком ОДКБ часть территории еще одной постсоветской страны, а Армения просто служит этим интересам авторитарной и неоимпериалистической России, заявил политолог.

"Опустим тот момент, насколько происходящее в Казахстане имеет общее с демократией. Понятно, что когда убивают сотрудников полиции, поджигают государственные здания, сложно сказать, что это демократия. Но Запад, исходя из своих интересов, представляет это как протесты либерально демократических людей против коррупции и авторитаризма, а Россия вмешалась в это, и Армения помогла ей в этом", - отметил Погосян.

На Западе, по его словам, считают, что, хоть и Армения не меняет свой геополитический курс, но хотя бы делает выбор в пользу демократии. И для тех западных кругов, которые продвигают демократические, а не 100-процентные геополитические интересы, после решения по ОДКБ Азербайджан становится важнее, чем Армения. "Они считают, что если нет ценностной базы в отношениях с Арменией, то зачем они должны что-то делать в ее пользу. Понятно, что в геополитическом плане Азербайджан для США и Запада в целом более важен, чем Армения", - считает Погосян.

Армения, по его мнению, может лишиться маломальской поддержки той части западной элиты, которая думала, что во внешней политике Еревана должна присутствовать ценностная составляющая. "Не так, что Запад помогал Армении, а сейчас она лишится этой помощи. В Армении и Карабахе нет западных войск. Но при всем при этом была какая-то возможность использовать ситуацию, чтобы международные институты надавили на Азербайджан. И сейчас Азербайджан и Турция используют факт ввода войск в Казахстан посредством своих лоббистов в западных странах для нагнетания ситуации против Армении. Якобы Армения делает все для российского авторитаризма и неоимпериалистических амбиций России", - отметил Погосян.

По его мнению, Азербайджан и Турция понимают, что, если имидж Армении на западе будет окончательно испорчен, будто Армения стала пешкой в руках авторитарной России, то в международных институтах (ООН, СЕ, Евросоюз ЕСПЧ, Гаагский суд), где наибольшее влияние имеет тот же Запад, а не Россия или Китай, трудно будет уже надавить на Азербайджан. Армении будет уже в этом плане сложно.

Главная проблема властей Армении в том, что они боятся даже теоретически предпринимать что-то, что может не понравиться России. "Они понимают, что если потеряют власть, то у них будут серьезные проблемы с правоохранительными органами, потому что все то, что они сделали и не сделали до войны, во время войны и после войны, чревато довольно серьезными правовыми последствиями. Поэтому они не хотят делать того, что может толкнуть людей в Кремле на смену власти в Армении", - считает Погосян.

Под ОДКБ, по его словам, нужно воспринимать именно Россию. Погосян отметил, что вхождение и нахождение Армении в ОДКБ является частью армяно-российских отношений. И если Армения заявит о выходе из ОДКБ, поскольку она ей не помогает, то Россия воспримет этот шаг как явно антироссийский. "Есть очень много рычагов давления на Армению со стороны России, начиная с экономических (цены на газ), кончая внутриполитическим вмешательством и безопасностью", - сказал Погосян.

"В случае с Карабахом я не думаю, что Россия отдаст его из-за этого Азербайджану, потому что Россия в Карабахе не из-за Армении или ее премьера, и даже не из-за армян. У нее в Карабахе свои интересы. Я не думаю, что в случае выхода Армении из ОДКБ, русские откроют врата Степанакерта, чтобы азербайджанцы устроили там второй геноцид. Это против национальных интересов России", - заключил Погосян.

То, что Армения согласилась в рамках войск ОДКБ, хоть и в ограниченном количестве, войти в Казахстан, конечно, повлияет на внешнюю политику Армении в том смысле, что она оказалась еще более повязанной на структурах постсоветского пространства, которые спонсирует Россия, считает политический аналитик Овсеп Хуршудян.

Надо учитывать, что сейчас Армения имеет урезанный суверенитет, особенно после нанесенного войной в Нагорном Карабахе огромного политического и экономического ущерба, когда Армения, как гарант безопасности его жителей, была вынуждена вступить в войну против агрессии Азербайджана и Турции, заявил эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

Решение властей Армении о вводе войск в Казахстан Хуршудян считает неверным, это решение было осуждено гражданским обществом Армении, пояснил он.

"Критика армянского гражданского общества в адрес Пашиняна, оказавшегося в клубе автократов, будучи демократом, понятна и уместна. Критика со стороны либерального общества России и Запада непонятна. Армения оказалась в суперзависимой от России ситуации именно из-за их безразличия, когда никто из них не остановил агрессию Турции и Азербайджана. Если бы война была остановлена, и конфликт был разрешен на более-менее согласованных мадридских принципах, то в Арцахе (Нагорном Карабахе, - прим. "Кавказского узла") сейчас стояли бы не российские, а международные миротворцы", - заявил Хуршудян, добавив, что, таким образом, зависимость Армении от России была бы меньше, а суверенитет страны не был бы настолько урезан.

США и Франция также не стали гарантом мирного решения конфликта. А Россия, по словам Хуршудяна, и "вовсе была соучастницей этой войны, поскольку с ее согласия началась эта война". "Россия не поддержала своего союзника - в том числе по ОДКБ и другими договорами - Армению, фактически, она ее предала. Армения осталась одна и была растерзана диктаторами Эрдоганом, Алиевым, а также исламскими джихадистами из Сирии", - заявил он.

Хуршудян назвал положительным шагом процесс вывода войск ОДКБ из Казахстана. Он считает, что именно Запад надавил на Токаева, заставив его отказаться от дальнейшего участия сил ОДКБ в разрешении внутриказахского конфликта. По его мнению, это еще раз показывает, что не все в данном регионе решает Россия, что Запад имеет еще свой голос в Казахстане, к которому и прислушался Токаев.

Одной из целей Путина, по мнению Хуршудяна, при привлечении Армении в эту операцию было стремление вбить клин между ней и Западом и ухудшить их отношения. По той же методологии Путин пытается удержать Турцию и Эрдогана от Европы и Запада, вооружая ее своим оружием и строя там АЭС. Только в случае с Турцией это требует огромных российских ресурсов и огромной цены, которую Россия платит за счет своих налогоплательщиков. А в случае с Арменией такие затраты ей не нужны, поскольку Россия вогнала ее в такую зависимость, что может без каких-либо преференций, продолжая предавать армянские интересы в том числе и в Нагорном Карабахе, отдалять ее от Запада, считает аналитик.

"Но нужно учитывать, что Запад тоже не так уж прост. Мы не увидели от Запада особо гневных заявлений в адрес Токаева. Единственная критика в связи с вводом войск ОДКБ в Казахстан была от Блинкена. А попытки установить порядок в стране Токаевым не были осуждены", - отметил Хуршудян.

Токаев, по его словам, тоже неоднозначная фигура, и во многом также имеет тесные связи с западным миром. У самого Запада тоже есть некие надежды на Токаева. Другое дело, западное гражданское общество, медиа, которые за права человека, отметил эксперт.

"Запад понимает, где оказалась Армения, в значительной степени осознает свою вину и ответственность за это. Администрация Байдена унаследовала эту вину, и осознание этой вины корректирует политику Запада в отношении Армении. Многое они понимают, и кое-что даже прощают. Я надеюсь, что такого сильного влияния на отношения Армении с Западом и на их повестку это иметь не будет ", - отметил Хуршудян.

Политический аналитик считает, что Армения, все же, могла не отправлять свои войска в Казахстан, оправдав это тем, что у нее у самой есть проблемы. Он отметил, что часть армянских территорий (более 100 квадратных километров), не говоря уже о Нагорном Карабахе, оккупирована Азербайджаном, армянские солдаты гибнут на границе, против них применяется артиллерия, дроны. "И никакая ОДКБ не вмешалась и не поддержала Армению. Армения могла спокойно объяснить, что ей самой нужны солдаты, чтобы защищать свои границы", - заявил Хуршудян. В то же время он не исключил, что в таком случае Россия могла бы ввести какие-то санкции против Армении, но "нужно было эту цену заплатить".

Редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что все эти события происходят на фоне диалога между Россией и Западом.

Геополитическая поляризация, происходящая сейчас в мире и подпитываемая Москвой, по ее словам, предполагает определенное позиционирование. Страны, в том числе Армения и Казахстан, придерживались комплиментарности, старались придерживаться нейтралитета, даже будучи членом пророссийских блоков. Сегодня эти страны оказались перед сложным выбором - либо на стороне России, либо на стороне Запада.

"Я не думаю, что Россия, обострив этот выбор, способствовала тому, чтобы эти страны оказались на ее стороне. И даже решение о вводе войск в Казахстан, формально подписанное Николом Пашиняном, не означает, что Армения и Казахстан сейчас находятся в пророссийском блоке", - считает Айрумян.

По ее словам, об этом свидетельствует тот факт, что буквально через два дня после ввода войск ОДКБ и жестких заявлений США, президент Казахстана заявил об оперативном выводе войск.

Кроме этого, по ее словам, в Москве сейчас не скрывают раздражения по поводу назначения министра информации Казахстана, как они сами утверждают, русофоба, человека, выступающего с антироссийских позиций.

Решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан, по мнению Айрумян, непременно отразится на внешней политике Армении. "Я даже не исключаю, что в противоположном направлении. Армения может в какой-то момент подумать о выходе из ОДКБ. Сейчас это может казаться невозможным, но в зависимости от того, как будет развиваться диалог между Россией и Западом, до какого градуса будет доведена поляризация между ними и как завершится операция ОДКБ в Казахстане, это может сказаться на геополитическом выборе Армении", - отметила Айрумян.

Это первый аспект решения о вводе войск ОДКБ в Казахстан. Вторым аспектом, по ее словам, является, как говорят в Беларуси, тест на выживаемость ОДКБ.

Несмотря на то, что в России раздувается тема Казахстана, якобы "казахи убивают друг друга, и если бы не ОДКБ, там случилось бы бедствие", факты говорят о другом, добавила Айрумян.

"Заявление Токаева о выводе войск из Казахстана говорит о том, что была усмотрена угроза интервенции и ввода иностранных войск. Если провести параллель между тем, что произошло в Казахстане и ситуацией на армяно-азербайджанской границе, то тут мы видим перестрелки. В определенных кругах начали говорить о том, почему мы не обращаемся в ОДКБ, ведь Армения пошла на решительный шаг, пожертвовала своим демократическим имиджем, и теперь ОДКБ обязана нам помочь. Я не исключаю, что столь быстрый вывод войск из Казахстана может обернуться столь же оперативным вводом этих войск в Армению", - считает Айрумян, хоть и во власти до сих пор не видно еще таких намерений, отметила она.

Третьим аспектом Айрумян назвала отношения между Арменией и Западом. Буквально на следующий день после заявления президента Казахстана о выводе войск ОДКБ министру Армении позвонили ныне действующий председатель ОБСЕ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которые очень четко и однозначно напомнили Армении, что она находится под мандатом и в сфере ответственности ОБСЕ. Что и карабахский вопрос, и армяно-азербайджанские пограничные вопросы должны решаться под легитимным мандатом ОБСЕ.

"Если Армения схватится за эту возможность, и будет продвигать эту линию, то ей удастся несколько сгладить имиджевый и политический ущерб от решения о вводе войск ОДКБ в Казахстан", - считает она.

Армения уже много лет является "мальчиком для битья", особенно последние два года. Поэтому очередная оплеуха от России за выход из ОДКБ многого не изменит. Здесь вопрос в том, какую позицию примет Армения. Сейчас, по ее словам, Армения в неопределенности, она не знает, как ей позиционировать себя. Слишком сильное давление со стороны России, которая при случае действует на стороне Турции и Азербайджана, и это двойное давление. Армения должна усмотреть определенные альтернативные гарантии безопасности, чтобы суметь выбраться из-под этого давления, считает эксперт.

Все эти годы, что Пашинян у власти, он пытался оправдать пребывание в ОДКБ намерением реформировать этот блок, придать ему больше эффективности и плодотворности. Но это сизифов труд, и он никому не нужен, отметила она.

"Весь вопрос в том, имеет ли Армения политическую волю сделать выбор. Это особенно важно на фоне происходящих событий. Сейчас между Россией и Западом идет диалог о том, имеют ли постсоветские страны право самим выбирать своих союзников и проводить свою внешнюю политику и т.д. Россия абсолютно отказывает этим странам в таком праве. МИД России называет эти страны "осиротевшими и бесхозными, которых нужно подобрать, и которым нужен хозяин", - заключила Наира Айрумян.