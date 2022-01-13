13 января 2022, 09:14

Около 4000 краснодарцев остались без света после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После повреждения линий электропередачи в Краснодаре без электроснабжения осталась школа и 231 жилой дом, в которых проживают около четырех тысяч человек.

По данным Единой диспетчерской службы Краснодара, сегодня в 05.15 мск поступило сообщение, что по улицам 1 Мая, Черкасская, Восточно-Кругликовская, Домбайская, Яснополянская и в Прикубанском внутригородском округе произошло аварийное отключение электроэнергии.

"Количество жилых домов – 132 (117 – многоквартирных, 15 – частных). Количество населения – 2400 человек (из них 600 детей). Социально-значимые объекты – 1 (СОШ №66, ул. Уссурийская,2).

Причина отключения – повреждение на линии 6/10 кВ в отключилась ПС "СВ-444". Отключено 11 трансформаторных подстанций", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице диспетчерской службы в Instagram.

В другом сообщении диспетчеры сегодня информировали, что в 06.26 мск поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по улицам: Агрохимическая, Адлерская, Шаляпина, Аксайская, Красюка, Российская, Чайковского, Суздальская, Есенина, Прокофьева, Шолохова и в Прикубанском внутригородском округе. "Количество жилых домов – 114 (66 – многоквартирных, 48 – частных). Количество населения – 1600 человек (из них 520 детей)", – уточняется в другой публикации на странице службы в Instagram.

Из-за повреждения на линии электропередачи отключилась подстанция "РИП-412", отключено 16 трансформаторных подстанций, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 30 ноября около 640 многоквартирных домов в Краснодаре, в которых живут 6600 человек, остались без электроснабжения после аварии на линии электропередачи.

Напомним, что вечером 12 января аэропорт в Краснодаре приостановил работу из-за обильного снегопада. Были приостановлены рейсы как на вылет из аэропорта, так и на прилет.

Примечание:

"В Краснодаре остаются без света четыре тысячи человек", "В Краснодаре в домах 10 тысяч жителей восстановлено электроснабжение",  "Краснодарский аэропорт возобновил работу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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