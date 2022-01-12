Массовая драка в Москве с участием уроженцев Чечни вызвала резонанс в соцсетях

12 января 2022, 06:25

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Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на сообщение о массовой драке со стрельбой в центре Москвы, в которой приняли участие уроженцы Чечни, Узбекистана и Киргизии. Многие комментаторы допустили ксенофобские высказывания, некоторые призвали не нагнетать атмосферу нетерпимости.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело о хулиганстве расследуется после массовой драки с участием уроженцев Чечни в центре Москвы. Драка со стрельбой произошла утром 9 января у ресторана в Гжельском переулке в центре Москвы. В ней принимали участие более 10 уроженцев Чечни, Узбекистана и Киргизии. В результате два человека были госпитализированы с множественными колото-резаными ранами, а трое доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Драку в Москве активно обсуждали пользователи различных пабликов в соцсетях. Многие комментаторы новости в паблике "Плохие новости. Россия" в соцсети "ВКонтакте" (52 лайка и 77 комментариев по данным на 05.00 мск сегодня, 12 января) акцентировали внимание на национальности участников конфликта.

Другие пользователи напомнили, что некоторые из участников конфликта - граждане России. "Насчёт лояльности к законам РФ, да, согласен с вами, считаю, приезжие из других регионов страны, как и все мигранты, должны уважительно относиться к порядкам и обычаям коренного народа, в данном случае - к москвичам", - отметил Murad Biktashc.

Пользователь под ником Заново Рожденный также отметил ксенофобский настрой многих комментаторов. "Почему так жестоко относитесь, они же люди, все такие, как и вы... Народ очень стал плохой, и это печально", - написал он.

В паблике "Срамота" в соцсети "ВКонтакте" (36 лайков и 18 комментариев) также было обсуждение новости о массовой драке и задержаниях в Москве. Власти не могут навести порядок в столице, а "в чужую страну лезут порядок наводить", отметил Александр Кошелев.