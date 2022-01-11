Учения российских летчиков начались в горах Армении

11 января 2022, 11:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Летчики российской военной базы начали отработку навыков пилотирования и разведки на высокогорном полигоне в Армении, сообщили военные.

Как писал "Кавказский узел", летчики российской базы, дислоцированной в Армении, неоднократно проводили учения. Так, в августе 2020 года они отработали навыки уничтожения условного противника в горах с помощью истребителей и беспилотников. В январе 2019 года более 100 летчиков авиабазы Эребуни участвовали в учениях в горах Армении.

Летчики армейской авиации авиабазы Эребуни начали военные маневры в горах Армении, они отрабатывают навыки взлета и посадки на ограниченные площадки и разведки местности, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Сколько военных участвуют в учениях, ведомство не уточнило. "Экипажи вертолетов в ходе самостоятельных полетов отрабатывают заходы на посадку по приборам, полеты над высокогорным полигоном Алагяз с обнаружением движущихся целей «противника» и посадку вертолетов в горах с одним выключенным двигателем", - отмечается в публикации, размещенной на сайте Минобороны России.

Военная база Южного военного округа входит в состав группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ) и дислоцируется в Ереване и Гюмри, говорится в справке "Кавказского узла" "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".