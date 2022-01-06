06 января 2022, 04:02

Житель Дагестана получил условный срок за экстремистские публикации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил к году условно жителя Ахтынского района, признав его виновным в публикациях с призывами к экстремизму в Интернете. 

По версии правоохранителей, житель села Ахты размещал в сети Интернет видеоролики, которые содержат призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Ахтынский райсуд назначил ему год условно, признав виновным по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности через Интернет, сообщил 5 января РИА "Дагестан". Свою вину он признал, приговор вступил в законную силу, отмечается в сообщении.

Максимальное наказание по части 2 статьи 280 УК РФ  (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием  информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) - пять лет лишения свободы.

Комментариями осужденного или его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает. Свою вину он полностью признал, в результате 

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2021 года суд в Дербенте приговорил к условному сроку местного жителя, признав виновным в призывах к экстремизму через социальную сеть.

Примечание:

"Свидетель по делу Гаджиева назвал выдуманными протоколы своих допросов", "ЕСПЧ признал власти России ответственными за похищение жителя Ингушетии", "Конфликт из-за мечети в Кизляре привлек внимание кавказоведов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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