Житель Дагестана осужден за экстремистские публикации

20 октября 2021, 11:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Дербенте приговорил к условному сроку местного жителя, признанного виновным в призывах к экстремизму через социальную сеть, сообщило сегодня ФСБ.

Под судом по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности оказался житель села Чинар. Он полностью признал свою вину, как утверждает ведомство. Дербентский районный суд в Дагестане приговорил его к двум годам лишения свободы, передал "Интерфакс".

Осужден сельчанин Магамеров, со ссылкой на ФСБ уточнило сегодня РИА "Дагестан". Публикации, ставшие основанием для уголовного преследования, были размещены в соцсети Instagram. Об их содержании в сообщении ФСБ ничего не говорится.

Дело Магамерова рассматривалось 5 октября, указано на сайте Дербентского районного суда. Информации о содержании приговора там по состоянию на 11.55 мск 20 октября не появилось

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 сентября суд приговорил жителя Буйнакского района к двум годам лишения свободы условно за публикации видеороликов с призывами к экстремизму.