Силовики помешали церемонии инаугурации мэра Вардениса

04 января 2022, 12:40

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Сотрудники полиции не пустили избранного оппозицией мэра Вардениса в здание мэрии, объяснив, что правящая партия обжаловала его избрание в суде. Агарону Хачатряну пришлось принести присягу на улице.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2021 года в общинах Армении прошло голосование на местных выборах, в 12 из 38 общин наибольшее число голосов набрали представители оппозиции. В частности, в Варденисе партия власти "Гражданский договор" получила большинство голосов (46,11%), но, таким образом, не набрала более 50% голосов, необходимых для избрания своего кандидата мэром в силу права. Две остальные политические силы – блок "Агарон Хачатрян" и "Единый Варденис" получили 37,36% и 16,51%, соответственно.

Согласно статье 142.2 Избирательного кодекса Армении, если политическая сила получает по итогам выборов более 50% мандатов Совета старейшин, ее кандидат, возглавлявший список партии или блока, считается избранным мэром в силу права. В случае, если ни одна из политических сил не получает более 50% мандатов, проводится открытое голосование среди кандидатов, возглавлявших предвыборные списки партий или блоков, преодолевших проходной барьер. Кандидат, получивший большинство, избирается мэром.

Мэр Вардениса Агарон Хачатрян сегодня принес присягу на улице перед зданием городской администрации, так как сотрудники полиции заблокировали вход в здание. Полицейские объяснили свои действия тем, что подан иск в Административный суд, и до его решения вход в здание будет закрыт. Поэтому оппозиция решила провести инаугурацию избранного мэра под открытым небом, сообщает сегодня Lragir.am.

"На выборах мэра Вардениса и в ходе инаугурации были созданы искусственные препятствия, но как вы видите, наша команда делает все, чтобы их преодолеть", – привело издание слова Хачатряна, обращенные к собравшимся и жителям города.

В Варденисе с утра сосредоточены большие силы полиции, сообщает Armenia today. После выборов, состоявшихся 5 декабря 2021 года, оппозиционные силы подписали меморандум о создании коалиции, обеспечив таким образом необходимое число мандатов для избрания своего кандидата мэром.

30 декабря 2021 года состоялось первое заседание Совета старейшин, на котором мэром был избран Агарон Хачатрян. Представители правящей партии «Гражданский договор» заседание бойкотировали, заявив, что оно неправомерно, поскольку «Гражданский договор» никто не предупредил о заседании, и подали иск в Административный суд, пишет издание.

После церемонии инаугурации Агарон Хачатрян заявил, что "все было в рамках закона". "Когда [Административный] суд вынесет решение, тогда и предпримем действия", - приводит сегодня его слова издание "Мамул.ам".

Перед инаугурацией Хачатряна его адвокат заявил полицейским, что, если суд не избрал средство обеспечения иска или не признал недействительным решение заседания Совета старейшин, то члены Совета вправе войти в здание и начать работать. «Уважаемые полицейские, заседание, созванное для проведения церемонии присяги, - это не чья-то прихоть, а рабочие обязанности Совета старейшин, поэтому мы просим и требуем свободного входа его членов в здание муниципалитета и обеспечения нормальной работы совета», - сказал он.

В ответ сотрудник полиции сообщил, что члены совета могут провести церемонию присяги в ином месте. При этом представителям оппозиции не были представлены документы, обосновывающие запрет на вход в здание мэрии, сообщает News.am.