02 января 2022, 19:45
Два человека госпитализированы после взрыва газа в Азербайджане
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
При взрыве газа в одном из домов азербайджанского села Дюшгышлаг травмы получили два человека, они госпитализированы в больницу.
Взрыв газа произошел сегодня в частном доме в селе Дюшгышлаг Геранбойского района. В результате травмы различной степени тяжести получили Бахтияр Дуньямалыев (1986 года рождения) и Ниса Вердиева (1988 года рождения).
Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние Вердиевой оценивается как тяжелое. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа, передает АПА.
Как писал «Кавказский узел», 28 ноября 2021 года при взрыве газа в азербайджанском поселке Алиабад ожоги получили три человека.
"Два человека пострадали при взрыве газа во Владикавказе", "Следком назвал утечку газа причиной взрыва в Каспийске", "Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Тбилиси".
Автор: "Кавказский узел"
02 января 2022, 20:40
-
Командир Домбайского противолавинного отряда обвинен в гибели человека
В суд передано дело о гибели человека во время принудительного спуска лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в январе 2021 года. Обвиняемым по делу проходит командир Карачаево-Черкесского (Домбайского) военизированного противолавинного отряда.
02 января 2022, 18:53
-
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовых машин
Ограничения на выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге введены в связи с ухудшением погоды в Грузии.
02 января 2022, 17:59
-
Жители Анапы заявили о риске подтопления домов
Сотрудники МЧС в Анапе и Славянске-на-Кубани откачивают воду из дворов, затопленных после продолжительных дождей, отчитались власти. В Анапе возник риск подтопления домов, поскольку ливневки не справляются с потоками воды, указали местные жители.
02 января 2022, 17:02
-
Дополнительные парковки для туристов открыты в Приэльбрусье
В новогодние праздники в Приэльбрусье подготовлены пять дополнительных автопарковок на 2000 мест, от них туристы могут доехать до мест отдыха на бесплатном транспорте, сообщили власти Кабардино-Балкарии.
02 января 2022, 16:07
-
Два жителя Волгоградской области госпитализированы после аварии под Рязанью
Среди 12 госпитализированных пассажиров автобуса, попавшего в ДТП по пути из Москвы в Астрахань, оказались два жителя Волгоградской области, сообщил облздрав.
-
02 января 2022, 17:02
Дополнительные парковки для туристов открыты в Приэльбрусье
-
02 января 2022, 14:20
Пассажиры рейса "Москва - Астрахань" размещены в сельской школе после ДТП
-
02 января 2022, 13:23
Власти Азербайджана отчитались о передаче квартир семьям погибших солдат
-
02 января 2022, 04:58
Эскиз работы Рубо о штурме Ахульго дал шанс на полное восстановление легендарной панорамы
-
01 января 2022, 19:21
Запрет на полиэтиленовые пакеты вступил в силу в Армении
-
01 января 2022, 04:59
Активисты объяснили свой протест против нового храма в Краснодаре
-
02 января 2022, 18:53
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовых машин
-
02 января 2022, 15:17
Возобновлено электроснабжение в Гудаутском районе Абхазии
-
02 января 2022, 12:27
Ограничения введены на двух автотрассах в Грузии
-
02 января 2022, 09:36
Назначена дата пересмотра приговора Меджидову по делу об убийстве студентки
-
02 января 2022, 02:15
Работа махачкалинского аэропорта была прервана из-за сообщения о минировании
-
01 января 2022, 21:55
Спасатели оказали помощь заблудившимся в горах Кабардино-Балкарии туристам
-
01 января 2022, 18:04
Двое подростков пострадали при использовании пиротехники в Цхинвале
-
01 января 2022, 17:03
Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Сочи
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
02 января 2022, 13:23
Власти Азербайджана отчитались о передаче квартир семьям погибших солдат
-
02 января 2022, 10:44
Азербайджанские строители добились выплат за работы в Карабахе
-
22 сентября 2021, 14:4527
Кадыров Рамзан Ахматович
-
02 января 2022, 17:17
Ветер с АпшеронаМотивация получения гражданства РФ 59
-
01 января 2022, 19:20
Ветер с АпшеронаСоседей стало меньше на 2 города Загатала 10
-
01 января 2022, 17:00
Ветер с АпшеронаРоссия дала урок в ликвидации ТО 7
-
02 января 2022, 11:46
К истории интернет-цензуры в России: как заблокировали сайт "ОВД-инфо"*
-
29 декабря 2021, 17:20
Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне
-
31 декабря 2021, 18:40Общественный проект "БАЛКАРИЯ-зов Родины" начал перепись балкарского народа
-
30 декабря 2021, 20:30Мать Евгения Ипатова за три месяца не получила от правоохранительных органов никакой информации о гибели сына
-
30 декабря 2021, 19:29Супругов Котляровых выдвинули на соискание премии Президента РФ
-
26 декабря 2021, 00:25Председателем «Координационного совета адыгских общественных объединений» избран Аслан Бешто
-
22 декабря 2021, 13:28Вышла книга историка из КБР Асланбека Мирзоева о культуре черкесского наездничества
-
30 декабря 2021, 22:30
История границ Ингушетии: 1770-е – 2010-е гг.
-
30 декабря 2021, 22:30
К исследовательской и идеологической «демаркации» границ Ингушетии