02 января 2022, 19:45

Два человека госпитализированы после взрыва газа в Азербайджане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При взрыве газа в одном из домов азербайджанского села Дюшгышлаг травмы получили два человека, они госпитализированы в больницу.

Взрыв газа произошел сегодня в частном доме в селе Дюшгышлаг Геранбойского района. В результате травмы различной степени тяжести получили Бахтияр Дуньямалыев (1986 года рождения) и Ниса Вердиева (1988 года рождения).

Им оказана необходимая медицинская помощь. Состояние Вердиевой оценивается как тяжелое. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа, передает АПА.

Как писал «Кавказский узел», 28 ноября 2021 года при взрыве газа в азербайджанском поселке Алиабад ожоги получили три человека.

Примечание:

"Два человека пострадали при взрыве газа во Владикавказе", "Следком назвал утечку газа причиной взрыва в Каспийске", "Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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