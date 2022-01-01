Источники сообщили об обстреле дома брата Евкурова в Ингушетии

01 января 2022, 14:11

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В Ингушетии силовики начали розыск людей, обстрелявших из огнестрельного оружия дом брата бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова, сообщили источники.

Силовики начали поиск людей, обстрелявших частный дом, принадлежащий брату бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, сообщил сегодня информированный источник. "В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Жилье принадлежит родному брату бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова", - сказал он.

По словам источника, неизвестные выстрелили восемь раз из огнестрельного оружия и скрылись, пострадавших в результате инцидента нет, пишет "Интерфакс-Юг".

Об инциденте сообщил сегодня и администратор Instagram-паблика "Новости Ингушетии", на который подписаны 101 тысяча пользователей. "Неизвестные ночью обстреляли в Троицком домовладение, где проживает брат экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Как сообщает источник в МВД, домовладение частично повреждено, люди не пострадали. Нападавшие объявлены в розыск", - говорится в публикации.

МВД по Ингушетии, по состоянию на 14.10 мск, не сообщило об инциденте на своем сайте и в Instagram-аккаунте.

Напомним, как писал "Кавказский узел", Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года до конца июня 2019 года. С октября 2018 года противники соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии. В июле 2019 года Юнус-Бек Евкуров был назначен замминистра обороны России.

На "Кавказском узле" также размещена биографическая справка о Юнус-Беке Евкурове.