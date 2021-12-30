Нальчане призвали пересмотреть план реконструкции улицы

30 декабря 2021, 11:42

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Установка разделительной полосы на одной из улиц в Нальчике создаст сложности жителям ближайших домов и увеличит риск ДТП, указали нальчане в коллективной жалобе местному депутату и чиновникам.

Власти запланировали в рамках реконструкции улицы Кабардинская в Нальчике установить ограждение на дороге, что создаст проблемы жителям близлежащих домов, указали нальчне в коллективной жалобе депутату совета местного самоуправления Нальчика Владимиру Тумову.

"Из средств массовой информации мы узнали о том, что в ближайшее время в г. Нальчике планируется масштабная реконструкция участка улицы Кабардинская от пересечения с улицей Идарова до выезда из города. Из информации, размещенной на официальном сайте главы КБР, нам стало известно, что принято решение, что для транспортных потоков, идущих в разных направлениях, должна быть обустроена разделительная полоса. Мы проживаем в многоквартирных домах по ул. Кабардинская. <…> Установка ограждения на дороге, по сути, лишает нас возможности единственного удобного и безопасного выезда из наших домов на улицу Кабардинская, а так же предполагает вырубку значительной части деревьев, отделяющих тротуар и жилые дома от проезжей части. Решение установить ограждения вызывает у нас серьезное беспокойство и озабоченность", – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Авторы письмо попросили Владимира Тумова помочь им получить копии официальных документов (проект, заключение экспертизы) о предполагаемой реконструкции указанной улицы для ознакомления. "Также просим вас помочь нам отстоять наши интересы", – сказано в обращении.

Ранее аналогичные письма жители направили главе Кабардино-Балкарии, в мэрию города, а также в министерство транспорта и в ГИБДД с просьбой учесть их интересы при реконструкции улицы Кабардинская от улицы Идарова до выезда из города. "Установка ограждения на дороге, по сути, лишает нас возможности удобного и безопасного выезда с дворов наших домов на улицу Кабардинская. Например, при выезде со двора в сторону центра города придется осуществлять разворот на перекрестке улиц Кабардинская и Фурманова. Это очень загруженный перекресток, дорога в данном месте недостаточно широкая, рядом находится школа, большое количество пешеходов и безопасно осуществить маневр по развороту в обратном направлении на данном перекрестке будет очень трудно", – пожаловались нальчане.

По их словам, при следовании по улице Кабардинской со стороны улицы Фурманова для заезда во дворы их домов разворот необходимо будет совершать в обратном направлении на перекрестке улиц Кабардинская и Идарова. "Это один из самых загруженных перекрестков города, на нем постоянные пробки из-за очень большого количества машин, близости железнодорожного переезда, и т.д. Ежедневно безопасно осуществлять развороты на данном перекрестке будет очень сложно, такие маневры создадут дополнительные аварийные ситуации. В случае необходимости быстрого и беспрепятственного заезда во двор многоквартирных домов машин скорой помощи, пожарных машин, других специальных служб, ограждения по улице Кабардинской создадут большие сложности", – говорится в жалобе.

Авторы письма просят главу Кабардино-Балкарии создать рабочую группу из специалистов администрации города Нальчика, министерства транспорта и дорожного хозяйства, ГИБДД для изучения указанной ими проблемы и принять решение, отвечающее интересам граждан, проживающих в этом районе. Письмо подписали 54 человека.

Жители Нальчика потребовали обнародовать план реконструкции дороги

Активисты рассказали, что на письма они получили ответы из министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии, а также из ГКУ КБР Управление дорожного хозяйства. Минтранс сообщил, что да, действительно на данном участке дороги предполагается устройство разделительной полосы шириной в два метра. "Для совершения маневров на данном участке необходимо будет проехать по своей полосе 200 метров до регулируемого перекрестка улиц Кабардинская и Фурманова".

Далее в ответе Минтранса говорится о том, что текущая система организации дорожного движения на данном участке противоречит требованиям норм и правилам безопасности дорожного движения.

В ответе Управления дорожного хозяйства указывалось, что согласно утвержденному Федеральным дорожным агентством плану мероприятий, доля автомобильных дорог регионального значения, обустроенных разделительными барьерными ограждениями должна составлять не менее 20 процентов от общей протяженности. "Устройство дополнительных пересечений приведет к образованию мест концентраций дорожно-транспортных происшествий. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспортных средств и пешеходов, проектом предусмотрено устройство светофорных объектов с режимом, обеспечивающим осуществление маневров", – сказано в ответе ведомства.

После обращений активистов, реконструкция дороги уже началась, отметил один из авторов письма Михаил Черняк. "Уже вырубают деревья, сняли бордюры, ведутся работы. При этом мы, живущие в этом микрорайоне, не знаем, как это будет в итоге. Знаем только, что будет разделительная полоса, и мы не сможем ездить", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нальчане хотели бы, чтобы проект до его реализации обсудили на публичных слушаниях с их участием, добавил он. "Но из Управления дорожного хозяйства нам ответили, что слушания по такому вопросу не предусмотрены законом. Я с этим не согласен. В государственном контракте на проведение работ указано, что подрядчик обязан провести в том числе работы по устройству транспортной развязки, тротуаров, примыканий, внутреннего проезда, въездов, площадок, автобусных остановок и т.д. Все эти работы относятся к планировке и благоустройству территории и согласно статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, статьи 28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по таким работам должны проводится публичные слушания. Этого сделано не было. И я намерен по этому поводу обратиться в прокуратуру", – заявил активист.

Инициативная группа просила предоставить проект, чтобы понять, как он будет выглядеть. "Чтобы знать заранее, как это будет, где будут светофоры, где будут бордюры, как будет организовано движение. Но нам его никто не показывает. Прочему это делается тайно, почему с людьми не посоветовались? – задался вопросом Михаил Черняк.

Он отметил также, что ссылка Управления дорожного хозяйства на обустройство 20 процентов дорог с разделительными полосами – некорректна, так как речь идет о региональных дорогах, тогда как улица Кабардинская находится в черте города. "Почему не разделили такой же полосой улицу Кирова, улицу Калюжного, улицу Шарданова, которые намного оживленнее? Почему именно у нас? Может потому что этот район – рабочая окраина, здесь не живут депутаты, чиновники, судьи, прокуроры здесь живут бывшие рабочие нальчикских предприятий, их дети и внуки", – сказал активист.

Черняк также подчеркнул, что им была запрошена информация в ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии и получен ответ о том, что на данном участке с 2018 года не было ни одного ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Следовательно, этот участок не является опасным, как утверждают Минтранс и Управление дорожного хозяйства.

"Мы не против ремонта и благоустройства нашей улицы, а наоборот очень поддерживаем это решение, но мы хотим, чтобы это было сделано в рамках закона и в интересах жителей города Нальчика, проживающих на данной территории", – отметил Черняк.

Депутат призвал власти провести обсуждение с местными жителями

С учетом того, что в упомянутом микрорайоне располагается 14 многоэтажных домов, в которых проживает несколько тысяч жителей, ситуация с реконструкцией дороги может создать социальную напряженность, отметил депутат местного совета самоуправления Нальчика, руководитель ОО "Народный контроль Кабардино-Балкарии" Владимир Тумов. "Я направил письмо на имя подрядчика, директора ООО "Дискстрой" Хадугова А.А., с просьбой предоставить для ознакомления копии проекта реконструкции улицы, заключения экспертизы и другие официальные документы, а также предложил ему встретиться с членами инициативной группы из числа жителей и ответить на их вопросы. В частности, я попросил подрядчика пояснить, как проектом предусмотрен выезд на улицу Кабардинская в сторону улицы Идарова со дворов многоквартирных домов. Как планируется организовать заезд во дворы домов по ул. Кабардинская при движении со стороны улицы Фурманова и другие вопросы, волнующие жителей. Ответа я пока не получил", – сказал Тумов корреспонденту "Кавказского узла".