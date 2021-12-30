Тело туриста эвакуировано вертолетом с горы в Кабардино-Балкарии

30 декабря 2021, 11:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Для эвакуации погибшего в горах Кабардино-Балкарии туриста из Ставропольского края пришлось задействовать вертолет, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Зольском районе, вблизи смотровой площадки на плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем, 36-летним жителем Ставрополья. На поиски вышли пять спасателей. 29 декабря они нашли тело погибшего.

Спасатели с помощью вертолета эвакуировали тело жителя Ставрополя, сорвавшегося на квадроцикле в обрыв, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России достали тело с помощью вертолета. В настоящее время погибшего транспортируют для передачи следственным органам", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".