29 декабря 2021, 14:50
Тело туриста найдено в горах Кабардино-Балкарии
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Водитель квадроцикла, сорвавшийся в обрыв в Зольском районе Кабардино-Балкарии, найден погибшим, сообщили сегодня спасатели.
Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Зольском районе, вблизи смотровой площадки на плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем, 36-летним жителем Ставрополья. На поиски вышли пять спасателей, на ночь поисковые работы были приостановлены. Сегодня на поиски вышли 15 человек.
Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили тело 36-летнего жителя Ставрополя, накануне сорвавшегося на квадроцикле в обрыв у смотровой площадки плато "Канжал", сообщило МЧС России по региону.
"Сегодня обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ведутся работы по эвакуации", - процитировал сообщение сотрудника ведомства "Интерфакс".
Автор: "Кавказский узел"