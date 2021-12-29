Тело туриста найдено в горах Кабардино-Балкарии

29 декабря 2021, 14:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водитель квадроцикла, сорвавшийся в обрыв в Зольском районе Кабардино-Балкарии, найден погибшим, сообщили сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Зольском районе, вблизи смотровой площадки на плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем, 36-летним жителем Ставрополья. На поиски вышли пять спасателей, на ночь поисковые работы были приостановлены. Сегодня на поиски вышли 15 человек.

Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили тело 36-летнего жителя Ставрополя, накануне сорвавшегося на квадроцикле в обрыв у смотровой площадки плато "Канжал", сообщило МЧС России по региону.

"Сегодня обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ведутся работы по эвакуации", - процитировал сообщение сотрудника ведомства "Интерфакс".