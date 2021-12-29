15 спасателей вышли на поиски туриста в горах Кабардино-Балкарии

29 декабря 2021, 09:50

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Возобновлены поиски жителя Ставрополя, сорвавшегося в обрыв в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня республиканское МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Зольском районе, вблизи от смотровой площадки плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем, 36-летним жителем Ставрополья. На поиски вышли пять спасателей, на ночь поисковые работы были приостановлены.

В 08.00 мск в горной местности Зольского района Кабардино-Балкарии возобновлены поиски жителя Ставрополя, который на квадроцикле сорвался в обрыв, сообщило сегодня МЧС Кабардино-Балкарии.

В поисково-спасательных работах принимают участие восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и семь сотрудников Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, задействованы три единицы техники, проинформировало ведомство на своем сайте.