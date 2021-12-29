29 декабря 2021, 02:46

Спасатели приостановили поиски водителя квадроцикла в горах Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поиски жителя Ставрополья, который на квадроцикле сорвался в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, приостановлены до наступления светлого времени суток, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Зольском районе, вблизи от смотровой площадки плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем. Спасатели приступили к его поискам.

Работы по поиску 36-летнего жителя Ставрополя в Зольском районе приостановлены, сообщило 29 декабря Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. 

Возобновление поисково-спасательных работ запланировано с наступлением светлого времени суток, говорится в сообщении ведомства.

Примечание:

 "Нашлись пропавшие в Кабардино-Балкарии охотники", "Спасатели нашли заблудившихся под Нальчиком людей", "Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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