29 декабря 2021, 02:46
Спасатели приостановили поиски водителя квадроцикла в горах Кабардино-Балкарии
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Поиски жителя Ставрополья, который на квадроцикле сорвался в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, приостановлены до наступления светлого времени суток, сообщили спасатели.
Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Зольском районе, вблизи от смотровой площадки плато "Канжал" с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем. Спасатели приступили к его поискам.
Работы по поиску 36-летнего жителя Ставрополя в Зольском районе приостановлены, сообщило 29 декабря Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.
Возобновление поисково-спасательных работ запланировано с наступлением светлого времени суток, говорится в сообщении ведомства.
"Нашлись пропавшие в Кабардино-Балкарии охотники", "Спасатели нашли заблудившихся под Нальчиком людей", "Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов".
Автор: "Кавказский узел"
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